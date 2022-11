Se para el mundo: la pelota empieza a rodar en Qatar

Llegó el día más esperado para los futboleros y los no tanto: el Mundial de Qatar 2022 abre sus puertas. Después de cuatro años, se vuelve a jugar la Copa del Mundo, que no será una más. Primero porque se juega en una época del año atípica -al final y no a la mitad por cuestiones climáticas-, segundo por todas las características sociales y culturales y tercero porque la Selección Argentina llega como una de las favoritas, con Lionel Messi a la cabeza.

Una ceremonia inaugural con fuerte contenido local y sin figuras internacionales

Saber más

Un mundial de fútbol todo lo puede: todos ven todos los partidos, no sólo los de Argentina, desde los más fanáticos hasta los que no saben nada del reglamento. Los colegios debaten a qué hora abrir las puertas y si poner media falta o no para el que asista más tarde o se retire más temprano. Las promociones de venta de televisores son un clásico: ¿quién no se compró una tele nueva para un mundial alguna vez? Banderas, camisetas, gorritos y cornetas, con los colores celeste y blanco, el cotillón que predomina por donde te muevas. Un país aparentemente unido.

Difícil entender por qué o cómo sucede, pero el mundial de fútbol te emociona, te da dolor de panza, te dan ganas de abrazar al de al lado cada vez que hay un gol. Este es especial. Es el primero sin Diego Maradona físicamente, pero quien seguramente hará fuerzas desde arriba. Al fin y al cabo es D10s.

Mundial 2022: cuándo es la ceremonia inaugural

Más allá del inicio de la actividad deportiva, en la previa al partido, se producirá la ceremonia inaugural en el estadio Al Bayt con capacidad para 60 mil personas. Una hora y media antes de que comience a rodar el balón en el césped (a las 11:30 de Argentina) se pondrá en marcha un espectáculo que tendrá varios shows musicales. Más allá de los rumores sobre la posibilidad de que varios artistas de alcance mundial estén presente en la fiesta, en las últimas horas varios confirmaron que no serán de la partida.

Una de las primeras fue Dua Lipa, que confirmó que no viajará a Qatar. Por su parte, otro de los icónicos cantantes que anunció que no será de la partida fue el británico Rod Stewart. Los otros dos que aseguraron que no estarán en la inauguración del Mundial fueron Shakira y J Balvin. Los artistas colombianos, que en un momento habían sido mencionados como los elegidos para liderar el show.

Entre los otros mencionados para ser parte, BTS anunció oficialmente que uno de sus miembros estará presente en el evento. BigHit, la agencia representante del grupo informó que Jungbook cantará en la ceremonia de apertura. Además, se especula que otra banda que puede ser parte son los Black Eyed Peas.

Lo que sí se confirmó es que Maluma interpretó el tema oficial del Mundial al inaugurar el sábado el Fan Fest, junto a Nicki Minaj y Myriam Fares. Los tres cantaron ‘Tukoh Taka’. A estos referentes de la música internacional se sumarán Trinidad Cardona, Davido y Aisha, los artistas elegidos para interpretar la canción oficial del Mundial ‘Hayya Hayya’ (Mejor Juntos), y desde su estreno en abril en el sorteo del Mundial se convirtió en un furor en las redes sociales. Ellos estarán presentes en la apertura de la gran fiesta del deporte en 2022.

Lo que no hay dudas es que Qatar prepara un gran espectáculo para comenzar de forma oficial el máximo certamen de fútbol en el mundo. La televisación estará a cargo de la TV Pública y DirecTV Sports.

Qatar vs. Ecuador: el primer partido del Mundial

Inmediatamente después de la ceremonia de apertura, comenzará a rodar la pelota en Medio Oriente. El primer partido lo disputarán, desde las 13 (hora argentina), la selección anfitriona y Ecuador, cuyo técnico es el argentino Gustavo Alfaro.

Tradicionalmente el primer encuentro del campeonato de selecciones más importante del planeta lo disputa el anfitrión o el último campeón, que en este caso sería Francia porque levantó el trofeo en Rusia 2018. La idea de que los qataríes hagan el puntapié inicial también tiene como objetivo que el público local eleve su expectativas sobre esta cita.

A qué hora comenzará la ceremonia inaugural del Mundial de Qatar

A las 11:30 de Argentina se podrá ver la fiesta de inauguración mientras que una hora y media después comenzará el partido entre Qatar y Ecuador.

Quiénes serán los encargados de la transmisión de TV y streaming

TV Pública (Argentina)

DirecTV Sports (Latinoamérica)

NB