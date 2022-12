El volante ofensivo del seleccionado argentino Alejandro "Papu" Gómez indicó que después del segundo gol “no se pudo convertir otro más”, por lo que terminaron “sufriendo” en el triunfo ante Australia 2-1 y entendió como habitual que “siempre” deban “sufrir” en los partidos.

“Después del segundo gol tuvimos varias situaciones para seguir convirtiendo, pero no se pudo dar, como para terminar con tranquilidad”, indicó Gómez al inicio de su diálogo con la prensa.

“No pudo ser por la reacción de Australia, que encontró un gol y se terminó sufriendo, bueno somos Argentina, siempre hay que sufrir”, agregó en su análisis del encuentro en Al Rayan.

El futbolista del Sevilla estimó que ve “bien al equipo, firme, sigue creciendo” a lo que sumó: “Lo bueno es que el que entra de titular cumple y al que le toca entrar desde el banco de suplentes lo hace bien o a veces mejor que el que estaba jugando”.

“En lo particular sentí mucho salir en el segundo tiempo porque venía jugando bien, pero me doblé el tobillo y comencé a sentir mucho dolor, por lo que preferí que me reemplazaran”, detalló Gómez en relación a la lesión sufrida, de la que espera recuperarse para el vienes próximo para enfrentar a Países Bajos por los cuartos de final de Qatar 2022.

MB con información de agencia de noticias Télam