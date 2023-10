Murió Bobby Charlton, leyenda del Manchester United y el fútbol inglés

El ex delantero Sir Bobby Charlton, leyenda del Manchester United y campeón mundial con Inglaterra en 1966, falleció este sábado a los 86 años. “Manchester United está de luto tras el fallecimiento de Sir Boby Charlton, uno de los jugadores más grandes y queridos de la hisstoria de nuestro club. Sir Bobby fue un héroe para millones, no sólo en Manchester o el Reino Unidos, sino en cualquier lugar del mundo donde se juega fútbol”, publicó la entidad de Old Trafford.

El deportista nació el 11 de octubre de 1937 en Ashington, Northumberlang y tras varias décadas de carrera, se convirtió en un futbolista ilustre y embajador del deporte mundial. Hizo historia con 758 partidos y 248 goles durante 17 años como jugador del Manchester United. Junto a este equipo ganó una Copa de Europa, tres títulos de liga y la Copa FA.

En el seleccionado inglés también recolectó grandes reconocimientos: disputó 106 encuentros internacionales, anotó 49 goles y se consagró campeón en el Mundial de 1966. En este campeonato marcó 3 goles: uno en la ase de grupos frente a México, otro en el encuentro contra Portugal y el que le valió el pase a la final ante Alemania Occidental. También representó a Inglaterra en los Mundiales de Suecia 1958, Chile 1962 y México 1970.

Su desempeño en el campeonato de 1966 le valió para ganar un Balón de Oro y consagrarse como el segundo futbolista inglés en ganar este galardón después de Stanley Matthews en 1956. A esta distinción se sumó otra que llegó luego de su retiro en 1973. Se trata de la mención de Caballero otorgada en 1994 por la Reina Isabel II en honor a su contribución al deporte y la sociedad en general.

