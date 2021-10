Nacional con argentino Bergessio ganó y es tercero en el Clausura de la Liga uruguaya

Nacional de Montevideo, con el delantero argentino Gonzalo Bergessio de titular, le ganó hoy a Fénix por 2 a 1, como visitante, y subió al tercer lugar del torneo Clausura de la Liga uruguaya de fútbol, en la continuidad de la quinta fecha del campeonato.

El defensor uruguayo Maximiliano Cantera (13m. PT) y Armando Méndez (31m. ST) anotaron para la tercera victoria de la visita en el certamen, y el mediocampista Nicolás Marichal (44m. PT), en contra de su arco, descontó para el local.

En Nacional entraron en la segunda parte los argentinos Andrés D'Alessandro, ex River Plate, y Leandro Fernández, ex Independiente.

El resultado colocó a Nacional en el tercer lugar de la Liga uruguaya de fútbol, con 10 puntos, y Fénix se mantuvo en el octavo lugar, con 8 unidades.

Sud América, a su vez, dirigida por el técnico argentino Claudio Biaggio, ex San Lorenzo, cayó con Liverpool por 1 a 0, como local. El defensor uruguayo Emiliano García marcó a los 30 minutos de la segunda parte.

En el equipo local fue titular el mediocampista argentino Tomás Andrade, ex River Plate, e ingresó en el segundo tiempo Pablo Mouche ex Boca Juniors, y en la visita ingresó en el complemento Gabriel Fabricio Chocobar, ex River.

Con la victoria, Liverpool se posicionó en el séptimo lugar del campeonato, con 9 puntos y Sud América es 13ro. con 3 unidades.

En tanto Boston River, con el argentino Pedro Silva Torrejon, venció como local a Villa Española 1 a 0.

Mañana la quinta fecha de la Liga uruguaya de fútbol finalizará cuando a las 16:30 se midan Plaza Colonia y Cerrito.

=Posiciones=

Peñarol, 13 puntos; City Torque, 11; Nacional y Progreso, 10; Cerro Largo, Wanderers y Liverpool, 9; Fénix, 8; Nacional, Cerrito y D. Maldonado, 7; Boston River, 6; P. Colonia, 4; Sud América y River Plate, 3; Villa Española, 1; y Rentistas, 0.