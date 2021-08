Necaxa, de argentinos, no puede con Chivas en México

Necaxa, con nutrida participación argentina, no pudo esta noche con Chivas de Guadalajara, que lo derrotó por 2-1, en la continuidad de la séptima fecha del torneo Apertura de la primera división del fútbol de México.

En el conjunto de Aguascalientes ingresaron en la segunda parte el delantero Maximiliano Salas (ex All Boys), el defensor Fernando Meza (ex San Lorenzo) y el centrodelantero Mauro Quiroga (ex San Martín de Tucumán).

Luis García (St. 8m.) marcó el único tanto de Necaxa, equipo conducido por el DT Guillermo Vázquez. Mientras que los festejos de la formación de Guadalajara los aportaron Isaac Brizuela (Pt. 43m.) y Angel Zaldívar (St. 52m., de penal), según consignó el sitio ‘Flashscore’.

En tanto, en Monterrey, el local Tigres, con la presencia del arquero rosarino Nahuel Guzmán (ex Newell’s), empató 1-1 con Atlas del DT Diego Cocca, que tuvo en sus filas al zaguero Hugo Nervo (ex Arsenal) y al atacante pampeano Julio Furch (ex Olimpo de Bahía Blanca).

Otros marcadores de encuentros anticipados del viernes: Tijuana 2-Monterrey 2 (un gol de Rogelio Funes Mori); Mazatlán 2-San Luis 2 (tantos de Germán Berterame y Andrés Vombergar); Puebla 1-Querétaro 0

Mañana jugarán Santos Laguna-Juárez, Cruz Azul-Pachuca y Toluca-Pumas UNAM