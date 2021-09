Paraguay sigue sin ganar de local y Colombia no pudo de visitante

Paraguay y Colombia se repartieron puntos "inconvenientes" para ambos en su puja por alcanzar puestos de clasificación a la Copa del Mundo de Qatar 2022, al igualar la noche de este domingo en Asunción, donde los locales todavía no ganaron en esta Eliminatorias, 1 a 1, por la décima fecha de la competencia.

El "fuera Berizzo" que entonaron sobre el final del partido los hinchas paraguayos a los que se les permitió asistir al estadio Defensores del Chaco fue la clara muestra del irregular presente del conjunto "guaraní", que con ocho puntos está sexto y fuera de la clasificación mundialista.

Por su parte los colombianos alcanzaron las 10 unidades y de esa manera treparon al quinto escalón que los está depositando en puestos de repechaje para el Mundial qatarí.

La diferencia de puntos, si bien escasa, se vio evidenciada también en el accionar de unos y otros en la noche asunceña, donde Colombia se mostró superior a los dueños de casa y de haber un ganador tenía que ser el conjunto dirigido por Reinaldo Rueda.

Los visitantes, de la mano de un Juan Cuadrado de enorme tarea, casi como de costumbre, no solamente se hizo dueño de la mitad de la cancha, sino que además generó dos acciones clarísimas de gol con sendos remates de media distancia que terminaron exigiendo al arquero Antony Silva, primero rechazando hacia un costado y luego rozando apenas el balón que se estrelló contra su poste izquierdo.

Pero cuando se acercaba el epílogo de la etapa inicial apareció todo el talento del ya ex San Lorenzo, Ángel Romero, que encerrado sobre la izquierda de su ataque por el riverplatense Rober Rojas, le hizo un "caño" de medio taco y luego entregó al medio del área chica para que Antonio Sanabria abriera el marcador.

Un par de minutos después hubo un encontronazo en el piso entre el mencionado Romero y el ex Boca Juniors, Wilmar Barrios, que llevó a árbitro brasileño Raphael Claus a expulsar al colombiano, mientras que decidió ir al VAR para determinar si haría lo propio con el "mellizo".

Pero sorprendentemente, a la vuelta de observar el monitor el juez del partido no solamente que no le mostró ninguna tarjeta a Romero, sino que además le quitó la roja a Barrios y se la transfirió a una amarilla.

La segunda etapa no cambió sus características respecto de la primera, con Colombia siempre superior y Paraguay jugando un fútbol híbrido, al que le faltó claridad y ni siquiera supo sacar partido de una referencia histórica del fútbol de ese país: el juego aéreo.

"La verdad que tenemos muchas cosas que mejorar. Hoy nos sorprendieron con una pelota parada que terminó en un penal apenas comenzó el segundo tiempo. Nos pasa seguido eso y debemos corregirlo", señaló al término del cotejo un autocrítico Ángel Romero.

Mientras esto decía a la transmisión oficial del encuentro el "11" paraguayo, Eduardo Berizzo se retiraba con la cabeza gacha y entre silbidos de partidarios propios, pensando seguramente en levantar cabeza el próximo jueves frente a Venezuela.

Un dato llamativo y para nada descartable al momento de analizar el escándalo entre Brasil y Argentina fue que Davinson Sánchez, el defensor colombiano que es compañero de Giovani Lo Celso y Cristian Romero en Tottenham Hotspur, buscó de todas maneras (hasta que lo logró) hacerse amonestar para poder sumar su segunda tarjeta amarilla y así poder volver a Inglaterra, donde lo reclama su club. Será una baja importante ante Chile.

- Síntesis -

Paraguay: Antony Silva; Robert Rojas, Gustavo Gómez, Omar Alderete y Santiago Arzamendia; Mathias Villasanti, Gastón Giménez, Jorge Morel y Ángel Romero; Antonio Sanabria y Alejandro Romero Gamarra. DT: Eduardo Berizzo.

Colombia: David Ospina; John Stefan Medina, Davinson Sánchez, Óscar Murillo y William Tesillo; Juan Cuadrado, Wilmar Barrios, Mateus Uribe y Luis Sinisterra; Rafael Santos Borré y Miguel Borja. DT: Reinaldo Rueda.

Gol en el primer tiempo: 40m. Sanabria (P).

Gol en el segundo tiempo: 8m. Cuadrado (C), de tiro penal.

Cambios en el segundo tiempo: 16m. Roger Martinez por Santos Borré (C) y Radamel Falcao García por Borja (C); 21m. Luis Diaz por Sinisterra (C) y Ángel Cardozo por Giménez (P); 28m. Luis Amarilla por Sanabria (P); 33m. Gustavo Cuellar por Uribe (C) y Alexander Mejía por Barrios (C), Héctor Martinez por Arzamendia (P) y Braian Samudio por Ángel Romero (P).

Amonestados: Giménez, Ángel Romero, Gómez y Morel (P). Barrios, Martínez, Sánchez y Mejía (C).

Cancha: Estadio "Defensores del Chaco" (Asunción).

Árbitro: Raphael Claus (Brasil).