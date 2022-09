El remo costero: un deporte que crece y podría estar en Los Angeles 2028

El remo costero es uno de los deportes que tiene posibilidades de ser incluido en los Juegos Olímpicos de Los Angeles 2028. El año que viene debutará en los Juegos Mundiales de Playa y será parte por segunda vez en los ODESUR, con sede en la ciudad de Santa Marta, en Colombia. Esta disciplina -también se la conoce como remo de mar- no está aún desarrollada en Sudamérica pero de a poco se va expandiendo. En octubre próximo se realizará el Campeonato Mundial de Remo Costero en Gales y habrá representante argentino.

La modalidad que tiene más desarrollo en el país es el remo olímpico, ya sea en forma individual o por equipos. Consta de una regata que se realiza en una línea recta de dos mil metros donde hay una embarcación al lado de la otra. Todo el dinero y el apoyo se destinan para lo que está dentro de selección nacional que es orientado al Programa de Remo Olímpico. Distinta es la historia del remo costero que cuenta con menos prensa, con otras características y con nada de presupuesto. Se practica en un polígono, una especie de triángulo, donde hay que completar un circuito. Gracias a eso tiene la ventaja de que puede realizarse en cualquier cuerpo de agua. Las embarcaciones son distintas al remo olímpico, porque son aguas más movidas: tienen un sistema donde la popa es cortada, lo cual permite que el agua salga siempre por la embarcación y no hay forma de que pueda hundirse, como ocurre con las de remo olímpico.

La primera vez que el remo costero se incluyó en el programa de los Juegos ODESUR fue en 2019 y la sede fue la ciudad de Rosario. Como era el año en que también se disputaban los Juegos Panamericanos no fue prioridad para la selección argentina que presentó una selección b.

La versión del remo costero en los ODESUR 2019 fue en la modalidad de equipos, con cuatro integrantes por bote. La selección argentina, que estaba integrada por Franco Calvo, Guillermo Groh, Federico Pacheco y Francisco Schoo, ganó la medalla de oro.

Uno de los remeros que se consagró en los ODESUR, Guillermo Groh, estará compitiendo -ahora en forma individual- en el Campeonato Mundial de Remo Costero en Gales, que se realizará del 7 al 16 de octubre. “A partir de ahí fue que me surgió la inquietud de meterme más en esta modalidad. Habida cuenta que me estaba costando llegar a la selección por los canales tradicionales y además, dije ‘bueno a ver qué onda esta otra vía que está en desarrollo’. Además por ahí ser precursor en esto no sería un mal plan”, cuenta Groh, de 32 años, que es oriundo de Benavidez y rema desde los 12.

Cuando se trata de Juegos Sudamericanos, el remo costero es a nivel selecciones mientras que en los mundiales se compite a nivel clubes. Es un híbrido: el deportista representa a un país pero se inscribe a la competencia desde el club. Puede haber varios deportistas de un mismo país y de diferentes clubes: no es un equipo que arma la Asociación Argentina de Remo. Esta entidad sólo da el visto bueno e informa que se trata de remeros argentinos que pertenecen a determinado club y establece un ranking.

Como es a nivel clubes no tiene ningún tipo de apoyo ni de gestión, es una modalidad que por ahora está por fuera del Programa Olímpico. “Toda la financiación del deporte que viene a través de Secretaría de Deporte y a través del ENARD va para las federaciones nacionales reconocidas pero dentro de eso la Asociación Argentina de Remo destina todo a lo que es el programa olímpico que es lo que acá existe. Esto es algo que estoy haciendo a punta de lanza yo a partir de la experiencia en 2019 y ver lo que es un poco lo que va ocurriendo”, detalla.

“Si me ayudas con un matecito te lo agradezco”

En general, el remo es un deporte amateur que es financiado por quienes lo practican. En los clubes no se gana dinero y además hay que pagar la cuota para ser parte del club. Los deportistas que están en la selección nacional reciben beca por parte de la Secretaría de Deportes y del ENARD, pero cuando dejan de pertenecer a la selección esos ingresos se terminan. “Yo tuve esa beca cuando fui juvenil y sub 23 que estuve en la selección, ahora ya no. Después de la experiencia de Rosario tal vez podríamos haber hecho un poco de presión porque ese sí era un título oficial y valía como campeonato sudamericano”, dice Groh que representa al Club Teutonia de Tigre.

Trabaja como profesor de Geografía, carrera de la que se recibió en la Universidad de Buenos Aires, y además da clases del deporte que lo apasiona. Tiene que pagar el pasaje, la estadía, el alquiler de la embarcación, la ropa con la que compite, la inscripción, entre otras cosas. Por eso, en la búsqueda de recursos económicos para cubrir parte de los gastos que implica viajar al mundial se le ocurrió pedir un aporte de dinero a través de la aplicación “matecito”. Lo difundió a través de su Instagram @guillermogroh, al igual que sus conocidos. “Este es Guille, ex futbolista de Geofutbol. Pero también es remero y quiere ir al mundial en Gales”, compartieron sus amigos de @geofutbol.

Según dice, en Perú es el único lugar de Sudamérica donde la práctica del remo de mar tiene cierto desarrollo y tienen embarcaciones de buena calidad. Allí, precisamente en el Club Regatas de Lima, no contaban con una recta planchada de dos mil metros para remar, entonces optaron por apostar al remo costero y ahora están a la vanguardia.

Perú es el único país sudamericano donde se realizó un Mundial y donde este año se llevó a cabo la primera Copa América de la disciplina. “No llegué a ir porque me enteré muy sobre la fecha, no llegaba a juntar la plata porque encima el Comité Organizador ahí pagaba todo: bote, alojamiento, te iba a buscar al aeropuerto, solo había que llegar a Perú pero con un mes de anticipación no tenía de dónde sacar. Pero también, eso se hizo por primera vez este año. Son muchos eventos grandes de esta modalidad que están surgiendo ahora. Entonces es lo que se viene”, explica.

Para sumar otro ritmo de entrenamiento, en el receso escolar de invierno, Groh aprovechó que tenía un contacto y fue a remar a Uruguay: “Me sirvió para adaptarme un poquito a la ola, el movimiento de remar en un lugar más abierto también. Pero la verdad es que el gesto técnico es igual, en el remo tradicional que en el remo costero”.

Sus días arrancan temprano cuando se levanta a entrenar, ya sea en el agua o en el gimnasio, en una máquina que es una especie de simulador de remo. Después da clases en el colegio y dependiendo el día puede tener doble jornada de entrenamiento por la tarde. “Ahora que ya se me acerca esta importante competencia estoy tratando un poco más de afinar eso. Poder hacer un poco más de doble turno, empecé a ir a un nutricionista también, todo autofinanciado pero tratamos de organizar los tiempos y los recursos de la mejor manera posible para tratar de tener un buen resultado”, dice.

AE