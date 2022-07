¿Qué hay que saber para ir al Mundial de Qatar 2022?: los argentinos que viven allá cuentan los secretos

El Mundial de Qatar 2022 está cerca y Argentina figura entre los diez países que más entradas compraron. En grupos de Facebook como son “Argentinos al Mundial de Qatar” o “Argentinos en Qatar” se comparte información de todo tipo de datos para moverse en ese país.

Será el primer Mundial en tierras árabes. Qatar es un país muy chico en superficie, se lo puede comprar con la mitad de la provincia de Misiones. Y es uno de los más ricos del mundo, ya que es el principal productor de Gas Natural líquido.

Cerca de 200 argentinos viven en Qatar porque ofrece una amplia oferta laboral. Nacho Artigas tiene 25 años y es oriundo de La Matanza. Por su profesión de tripulante de cabina vivió un año y medio en Doha, la capital qatarí. Ahora reside en Dubai. De su experiencia, cuenta que una de las cosas positivas que tiene el país árabe es la seguridad: “Tienen tan internalizada la religión, lo que es esa moral tan estricta del Islam que de lo positivo que puedo rescatar es que no roban porque es un pecado muy grande para ellos. Es un país sumamente seguro. Podes dejar tu celular, tu laptop en la mesa que no va a pasar nada”.

Nacho, que comparte sus experiencias de viajes en sus cuentas de Instagram @nachoartigas y TikTok @nachoonthego, sugiere que toda persona que vaya a Qatar tiene que conocer algo de cultura musulmana para entender cómo se manejan, qué está bien o mal visto hacer. “No se puede andar con los hombros descubiertos o las rodillas descubiertas, no importa si es hombre o mujer, en eso son muy igualitarios. Uno no puede tener muestras de afecto en público, incluso los heterosexuales no casados, no pueden. Si uno está casado y quiere tener una muestra de afecto con su esposa o su esposo tiene que ser algo discreto. Lo mismo con la vestimenta, a la hora de ingresar a un lugar público”, detalla. A su vez, explica que el contacto físico está mucho más restringido y no se parece en nada a lo que ocurre en nuestro país: “Los argentinos somos más toquetones. Eso allá es completamente inaceptable”.

Con respecto a la comida, Artigas recomienda que los lugares más económicos son los de origen indio y árabe: “Siempre hay que asegurarse de que la comida es no spicy (picante) para no tener una mala pasada. Es una ciudad cara, por lo tanto, si uno puede cocinar o comprar shawarmas uno puede tirar con eso”.

Una vida allá

Desde hace nueve años Camila Morales -de 31- vive en Qatar. Llegó con su marido y luego nació su hijo, Simón. Los motivos de la mudanza fueron laborales: ella es guía turística y su esposo trabaja en el ámbito deportivo. Del país donde reside destaca que está en pleno crecimiento donde no existe el desempleo, ni la inflación, ni la inseguridad. “Qatar está totalmente preparado para recibir a casi el doble de su población, que es lo que se espera”, explica.

Camila comparte todo el tiempo información en su cuenta de Instagram @caminoal2022. La principal recomendación que para los fanáticos argentinos con respecto al pasaje de avión: es clave un vuelo que tenga varias escalas porque hoy un pasaje cuesta cerca de 450 mil pesos.

Para sobrevivir en el día a día, Camila dice que una comida barata y rendidora puede ser un shawarma -rol de pan con carne- y acompañada de un agua pueden costar 6 dólares (1 riyal el agua y el entre 10 y 15 riyals el shawarma, dependiendo el barrio). “Siempre se va a ahorrar si se cocina y no salís a comer afuera, un restaurant promedio en Qatar está 45 dólares. Mientras que una comida en un hotel con posibilidad de comprar alcohol está a 100 dólares por persona”, finaliza.

Qué se necesita saber al llegar

Dante Romano es de 9 de julio, provincia de Buenos Aires, y el mes pasado llegó por trabajo a Doha. Es bartender, estudia para ser sommelier y después de enviar curriculums a diferentes partes del mundo le llegó una propuesta de Qatar. Le ofrecieron trabajar en Crowne Plaza Doha West Bay, la única parte de la ciudad en donde se puede vender alcohol en los hoteles. El contrato incluía la tramitación de la visa, pasajes, lugar donde hospedarse, comida cuando está trabaja, transporte. Todo incluido, no lo dudó. Cuando llegó tuvo un percance: estuvo 14 días de cuarentena porque tenía aplicada una dosis de la vacuna china Sinopharm.

Las vacunas contra el Covid 19 aceptadas por Qatar son: Pfizer, Moderna, AstraZeneca y Jansen. Quienes tienen aplicadas Sinopharm, Sinovac, Sputnik V o Covaxin primero deben presentar una prueba de serología de anticuerpos con un resultado positivo -validez de 30 días- antes de viajar para personas con dos dosis de vacunas aprobadas condicionalmente (14 días posterior a la segunda dosis); y, además, tener las dos dosis de una vacuna aprobada condicionalmente continuadas de una dosis de la vacuna Pfizer o Moderna (luego de 14 días desde la última dosis).

“Una vez que llegas a Qatar tenés que tener la aplicación Etheraz en el celular y ahí en el aeropuerto compras un chip (cuesta 50 riyal) Ooredoo o Vodafone. Pones el número de pasaporte, cargas todos los datos. Una vez que pones el número nuevo te llega un código al teléfono. Te puede aparecer en amarrillo que significa cuarentena, rojo quiere decir que la persona está contagiada con Covid y en verde es que te podés mover libremente por el país”.

Es muy importante tener instalado el Etheraz (similar a lo que es la aplicación Mi Argentina) porque es necesaria para ingresar a cualquier lado: un estadio, un shopping, un gimnasio. La app tiene un QR que dice el estatus con respecto al Covid y la vacuna.

Dante habla bien inglés y, aunque el idioma no es un impedimento, aclara que los carteles en Qatar están en inglés y en árabe. Solamente el 15 por ciento de la población es originaria.

Con respecto a su llegada, como dato clave para los turistas Dante recuerda: “Solamente me aceptaron los dólares en mejores condiciones. Tienen que estar en excelentes condiciones los dólares y tienen que ser los más nuevos. Los azules de cara grande. Yo tenía los que salieron después de los de cara chica y no me los tomaron”.

Otra de las argentinas que llegó a Qatar por trabajo es Camila Pastrello. Tiene 29 años, es oriunda de Necochea y la contrataron -por tres años- en una academia para dar clases de básquet. Si bien de a poco se está aggiornando al país, ya tiene algunos tips para los que van al Mundial: “Depende la sim card, cada una tiene su propia aplicación y la verdad es que se obtienen muchos beneficios de tener la aplicación: descuentos de recargas, promociones 2x1. Es mucha la diferencia así que recomiendo”.

Según ella, otra aplicación para tener en cuenta es la del hipermercado Carrefour porque a partir de una compra de 100 riyal el envío es gratis: “Podes hacer los mandados desde donde estés por ahí si no estás muy cercano a un shopping es una buena opción, como me pasa a mí”.

Camila quedó maravillada con el transporte público porque es de primer nivel. “Es una cosa increíble. Además cuenta con aire acondicionado, como todos los espacios, es realmente muy confortable y nunca está lleno de gente”.

En Qatar muy poca gente usa el transporte público porque los autos son muy económicos para comprar y el combustible es extremadamente barato. Con el metro se puede acceder a los lugares claves de la ciudad: shoppings, estadios, todo tipo de sitios de interés. Tiene un costo de 2 riyal y se puede hacer transbordos a los colectivos de la ciudad.

Según Camila existe la posibilidad de conseguir alcohol, pero a costos excesivos si se tiene en cuenta el valor del dólar para un argentino: “En los bares de los hoteles cinco estrellas se consigue alcohol. No es que no van a poder tomar alcohol pero que sepan que esos costos son mucho más elevados, quizás un trago está algo así como 80 riyal qatarí, la playa no es de fácil acceso. Pero también se puede pagar para ir a playas privadas que están cerca de 9 riyal qatarí”.

Por último, contó que la temperatura puede ser de 50 grados y en las zonas donde no llega el metro es necesario usar Uber que es mucho más barato que el taxi. Cuando el calor es extremo no se puede caminar, aunque sean pocas cuadras. Un factor importante en Qatar es el clima: es muy adverso y en invierno cuando, en época del Mundial, hay mucha amplitud térmica, por lo tanto, desciende mucho la temperatura por la noche.

¿Cuánto cuesta ir al super?

Hoy un dólar equivale a 3,65 riyal. Aquí algunos precios de productos para tener en cuenta:

Agua (un litro) desde 1 riyal

Fideos (500 gramos) 4 riyal

Salsa de tomate (1 kilo) 12,75 riyal

Banana (1 kilo) 5,5 riyal

Huevos (6 unidades) 5,5 riyal

Naranjas (1 kilo) 5 riyal

Gaseosa (6 unidades de 2,25 litros) 45 riyal

Arroz (5 kilos) 18 riyal

Papel higiénico (10 unidades) 10,00 riyal

Salchichas (11 unidades) 6,00 riyal

Difundiendo el idioma

Maher Mahmoud nació en Siria, en la provincia de Latakia. Desde hace 23 vive en Argentina, en Córdoba. Creció en un hogar bilingüe, entre dos culturas y dos idiomas: es hijo de madre argentina y padre sirio. Hoy tiene 35 años y desde hace 10 dicta clases de idioma árabe. Cuando se dio a conocer la noticia de que el Mundial sería en Qatar comenzó a dictar talleres de árabe en el Centro Islámico de Córdoba. “En el último año cuando se concretó la clasificación de Argentina al mundial se intensificaron las consultas respecto de los cursos, desde varios puntos del país, debido a que está la modalidad virtual y modalidad presencial para aquellos que estén en la ciudad de Córdoba”, cuenta.

Mahmoud explica que el idioma árabe tiene una particularidad: se puede hablar y expresar mucho sin el uso del verbo ser o estar: “El alumno tiene esa facilidad de adquirir solamente vocabulario. Se saca un poco el peso de encima para aprender conjugación”.

Los talleres están dirigidos a quienes quieren incorporar herramientas básicas de la comunicación como pedir algo, ir de compras o saludar. Mahmoud dejó una lista de palabras con su pronunciación en árabe:

Hola: márhaba

Mi nombre es: ísmi

Gracias: shúkran

Soy de: ana min…

¿Dónde queda?: aina?

Quiero un café: uriid qahwa

¿Cuánto es? bikám.

¡Qué caro!: shú gaali

Buenos días: sabáh al-jair

Buenas tardes: masá al-jair

