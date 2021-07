Retegui: "No somos más ni menos que nadie"

(Por Marcos González Cezer).- Carlos "Chapa" Retegui, director nacional de los seleccionados argentinos femeninos y masculinos de hockey sobre césped, aseguró que sus equipos "no son más que nadie, pero menos tampoco" y que en la pelea por las medallas en los Juegos Olímpicos de Tokio todos los rivales serán "muy complicados".

"Estamos muy pero muy bien como grupo humano, y eso es de suma importancia. Nuestro objetivo es que cada argentino encienda la televisión a 18 mil kilómetros y se conmueva con nuestra entrega total por la camiseta", afirmó Retegui, también DT de Las Leonas, en declaraciones a Télam desde Sakai, prefectura de Osaka, en Japón.

"Hay que jugar cada pelota como si fuera la última. Con el corazón y la razón", amplió Retegui, de 50 años, doble medallista olímpico como DT (plata con Las Leonas en Londres 2012 y oro con el seleccionado masculino en Río de Janeiro 2016).

En los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, Las Leonas se presentarán el 25 de julio con Nueva Zelanda por la zona B y después jugarán contra España (26), China (28), Japón (29) y Australia (31), en tanto que Los Leones debutarán en la zona B el sábado 24 con España; luego jugarán con Japón (domingo 25); Australia (lunes 26); India (miércoles 28) y Nueva Zelanda (viernes 30).

En sus ciclos anteriores al frente de Las Leonas, Retegui obtuvo el título en la Copa del Mundo de Rosario (2010), el Trofeo de Campeones en Rosario (2012), la medalla de plata en los Juegos Olímpicos de Londres (2012); la de bronce en el Mundial de La Haya (2014) y los Champions Trophy de Sydney (Australia) 2009; Nottingham (Inglaterra) 2010 y Rosario 2012.

Retegui, quien jugó tres Juegos Olímpicos (Atlanta 1996, Sydney 2000 y Atenas 2004), fue, además, múltiple medallista panamericano: oro en los Juegos Panamericanos de La Habana 1991, Mar del Plata 1995 y Santo Domingo 2003 y plata en Winnipeg 1999.

-Télam: En pocos días comenzarán los Juegos Olímpicos y los amantes del deporte verán a Las Leonas y Leones pero, tal vez, no sepan, el trabajo que demandó llegar. ¿Cómo fue ese proceso?

-Carlos Retegui: Somos dos equipos que nos preparamos años para competir en Tokio. Entrenamos todas las semanas del año juntos cada mañana y muchas veces doble o triple turno. Por la pandemia no pudimos competir en los últimos 18 meses. Eso hizo que nuestra preparación la hiciéramos íntegramente en Argentina. Hicimos cuatro concentraciones en Cariló, una en Pinamar, otra en Mar del Plata, una más en Córdoba y en San Diego, Estados Unidos. Después siempre en el Cenard. Pudimos ir a entrenar a Estados Unidos en marzo. Tenemos que valorar que nuestros equipos son en base a horas de entrenamientos juntos durante todo el año. Así que esa es nuestra tranquilidad: las horas, días y meses de entrenamiento. En desventaja por no competir sí, ahora en entrenamiento y dedicación el premio ya está asegurado.

-T: ¿Qué aprendiste en pandemia?

-CR: Aprendí que duramos un segundo. Que la vida es un ratito, que estamos de paso y que tenemos que disfrutar la vida de la mejor manera, con responsabilidad, disfrutar de los seres queridos. Se fue mucha gente antes de tiempo y eso me pone triste.

-T: ¿La postergación del año pasado favoreció o perjudicó a los equipos argentinos?

-CR: Lo que pasó, pasó y no podemos cambiarlo. Los entrenadores tenemos que solucionar problemas. Hay una pandemia mundial. No existe la queja, sólo el trabajo y compromiso, y aceptar lo que sucede y buscar soluciones. Quejas a otro lado, no en nuestros equipos.

-T: Serán Juegos atípicos por pandemia. ¿Cómo se trabajó eso?

-CR: Sí, serán Juegos Olímpicos diferentes. El que se adapte mejor a los cambios periódicos y esté atento, tendrá posibilidades. Hay que superarse siempre. Cuidarse y estar súper concentrados.

T: ¿Los equipos llegan de la mejor manera a Tokio?

-CR: Leonas y Leones llegamos a Tokio a competir, no somos más que nadie pero tampoco menos. Arrancamos todos de cero, será muy parejo todo. Sólo pensamos en el primer partido. Nuestro objetivo es que cada argentino encienda la televisión a 18 mil kilómetros y se conmueva con nuestra entrega total por la camiseta. Todos los rivales serán difíciles. En la alta competencia es todo complicado. Los dos equipos tienen jugadores con experiencia y muchas nuevos. Es un lindo mix porque los que están son los mejores: por compromiso, amor a la camiseta porque siempre quieren estar y porque lo demuestran día a día. Tienen las mismas posibilidades que los otros equipos que van a Tokio. Todos van a querer ganar. Nosotros queremos ganar. Estamos muy pero muy bien como grupo humano, y eso es de suma importancia.

-T: ¿Qué reto te pusiste para Tokio?

-CR: El reto que nos pusimos es el de siempre: dar cada segundo de nosotros, lo mejor en todos los sentidos; cada segundo día a día. Con los valores de equipo que tenemos: armonía, comunión, generosidad, entrega y amor por lo que hacemos. Con alegría y transmitirlo siempre.

-T: ¿Las Leonas y Leones qué le generan a los rivales?

-CR: La historia de las Leonas y de Leones, últimos campeones olímpicos, es un orgullo enorme, pero los laureles quedan en el pasado. Hoy es hoy y hay que jugar cada pelota como si fuera la última. Hay que jugar con el corazón y la razón.

-T: ¿Es tu último juego olímpico vinculado al hockey?

CR: No sé qué será de mi futuro. Lo que sí sé es que disfruté este proceso con dos equipos de manera genial. Me siento querido y ese es el mejor premio que me pueden dar. El afecto de mis jugadoras y jugadores. Dejar una marca en ellos que son jóvenes. Siempre intenté sacar lo mejor de cada uno, y darles lo mejor mío y de todo el cuerpo técnico.

-T: El 24 de abril, Aníbal Fernández resultó electo por unanimidad como presidente de la Confederación Argentina de Hockey (CAH). Es su segundo período al frente del organismo hasta 2025. ¿Contento con su retorno?

- CR: A Aníbal lo quiero ¿sabés por qué? Porque es de los pocos leales, de los que ayudan a todo el mundo. Y cuando digo todo el mundo doy fe, de un lado y del otro. Sáquense la careta de estigmatizarlo, si todos los de la contra tienen una excelente relación con él. El que lo conoce de verdad sabe qué clase de hombre es. ¿Qué me enseñó?, que el día que tenés mucho poder siempre tenés que ayudar al que no lo tiene y que es orgánico, y eso vale mucho en una organización... Así que sabés que tengo amigos en los dos lados, pero muy amigos. Él es uno de ellos.

-T: Hace unos días, en el programa televisivo de Alejandro Fantino dijiste "cuanto más ganamos, más triste fui" y citaste los campeonatos de Rosario 2010, los bronces de La Haya y el oro de Río 2016. ¿Podrías ampliar ese concepto?.

-CR: Cuando salís campeón mundial u olímpico te llaman los presidentes, te hacen sentir importante, te suena el teléfono con gente muy poderosa. "Lo que necesites contá con nosotros" y después te quedás sin trabajo y no te atiende ni el contestador del 111. Por eso el éxito es efímero, dura un ratito. La familia es lo más importante porque esos sí están en las buenas, de lejos, y en las otras, a la par.