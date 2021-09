San Pablo, con DT Hernán Crespo, igualó con América Mineiro en Brasil

San Pablo, a cargo del director técnico argentino Hernán Crespo, igualó esta noche con América Mineiro sin abrir el marcador, en el estadio Morumbí, de la ciudad paulista, en partido pendiente de la 19na fecha del torneo de la liga brasileña, más conocido como Brasileirao.

Con el empate, el local suma 26 unidades y se afianzó en la 12da ubicación, último en el lote de los que clasifican para la Copa Sudamericana 2022.

En cambio, el equipo de la región de Mato Grosso con el punto sumado llegó a los 23 y por diferencia de goles hundió a Juventude, con igual puntaje, al grupo de los cuatro que descienden.

Por su parte, Crespo le ofreció concurso titular a su compatriota el delantero Emiliano Rigoni (ex Independiente y Belgrano, de Córdoba); le dio ingreso cerca del final al centrodelantero Jonathan Calleri (ex Boca Juniors y All Boys) y mantuvo entre los suplentes sin ingreso al extremo derecho Martín Benítez (ex Independiente).

En tanto que el atacante Mauro Zárate (ex Vélez Sarsfield y Boca Juniors), que recibió una amonestación, estuvo desde el inicio en el conjunto visitante.

Principales posiciones: Atlético Mineiro, 45; Palmeiras, 38; Flamengo, 34; Fortaleza y Bragantino, 33; Corinthians, 30; Internacional y Fluminense, 29; Cuiabá, 28; Paranaense, 27; Goianiense y San Pablo, 26.

El torneo continuará con la 22da. fecha de acuerdo al siguiente detalle: El sábado 25 jugarán Ceará-Chapecoense; Corinthians-Palmeiras; y San Pablo-Atl. Mineiro.

El domingo 26 proseguirá con América MG-Flamengo; Fluminense-Bragantino; Internacional-Bahía; Juventude-Santos; Paranaense-Gremio; Sport Recife-Fortaleza (del DT cordobés Juan Pablo Vojvoda); y Goianiense-Cuiabá.