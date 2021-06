La violencia como práctica de aceptación

Facundo Imhoff posteó dos videos en su cuenta de Instagram en los que habla sobre los "bautismos" violentos en el deporte, a propósito de sus reflexiones en el Mes del Orgullo LGBTI+.

El voleibolista visibiliza la problemática de los rituales de iniciación, donde someten a los más jóvenes con cortes de pelo que los forzaban a raparse y otras prácticas violentas que estaban naturalizadas pero que hoy se pueden denunciar.

"Tenemos que dejar de justificar la violencia y darle visibilidad a una problemática que son los bautismos. Maltratar al jugador chico para que aprenda ¿qué? Hace 15 años cuando empecé se acostumbraba a que te corten el pelo, te hacían un desastre en la cabeza y después te tenías que pelar. Y para los que no accedían a eso estaba el plan B: 'pilorto'. Agarraban una pila, le ponían pasta de dientes y te la introducían en el ano. Tenías que hacer una especie de circuito físico todo desnudo mientras te miraban, se reían de vos, te gritaban, te pegaban, te insultaban", relató Imhoff.

"A mí me hicieron lo del pelo y no el 'pilorto', pero sí fui testigo de ese ritual con otros chicos y haberme negado hizo que yo pasara la peor temporada de mi vida. Eso no era un bautismo amistoso: esto es abuso, violencia, hostigamiento y esto está naturalizado en los ámbitos deportivos. Era difícil pedir ayuda hace más de 10 años pero hoy esto se puede denunciar. Si te está pasando, pedí ayuda. No podemos naturalizar estas situaciones de violencia", agregó el santafesino.

En uno de los posteos, el jugador de 32 años contó sobre sus inicios en Primera, en Bolívar (uno de los mejores equipos de la Liga Argentina), cuando él quería dejarse el pelo largo y llegó al primer entrenamiento con una especie de peineta. El capitán le impidió el paso, le rompió la vincha de plástico en la cabeza y lo lastimó, y le dijo que se tenía que cortar el pelo porque "era un equipo de hombres".

"Hoy me estoy dejando el pelo largo, una cuenta pendiente porque durante 15 años lo mantuve siempre corto como la heteronorma me lo indicaba y porque me habían dicho que no era de macho, que parecía una mina. Invito a reflexionar sobre lo importante de la mirada del otro y en no ponerse en el rol de juzgar a los demás. No hay que impedir la felicidad ajena", expresó.