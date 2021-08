Wilstermann, equipo de DT Cagna, sufre dura derrota en fútbol de Bolivia

Jorge Wilstermann, el equipo que dirige el DT argentino Diego Cagna, sufrió esta noche una dura derrota ante Bolívar, que lo superó en La Paz por 4-0, en partido válido por la 12ma. fecha del Torneo Profesional de fútbol de Bolivia.

En el estadio Hernando Siles, el equipo local se impuso con los tantos del español Alvaro Rey (2), Roberto Fernández y Bruno Miranda.

Cagna, de 51 años y exentrenador de Tigre y San Martín de Tucumán, entre otros clubes, situó en cancha a sus compatriotas Santiago Echeverría (ex Brown de Adrogué), Rodrigo Morales (ex Gimnasia de Jujuy) y Patricio Rodríguez (ex Independiente), según consignó un informe del sitio ‘Soccerway’.

En el elenco ganador se alistaron Diego Giménez (ex Juventud Antoniana de Salta) y el delantero Leonardo Ramos (ex Deportivo Armenio).

Además, el líder The Strongest (28 puntos) venció por 1-0 a Aurora, en Cochabamba, para sacarle seis unidades de diferencia a Atlético Palmaflor (22), que igualó 1-1 con Blooming de Santa Cruz de la Sierra, en uno de los adelantos del viernes.

Los demás marcadores: Santa Cruz 2-Independiente Petrolero 0; Real Potosí 1-Royal Parí 3 (goles de los argentinos Luciano Orsino, Joel Amoroso y Esteban Orfano); San José 0-Nacional Potosí 4.