Xhaka, del Arsenal, contrajo coronavirus luego de haberse negado a vacunar

El futbolista suizo del Arsenal inglés, Granit Xhaka, se convirtió en el primer jugador de la Premier League que rechazó inmunizarse contra el virus y arrojó positivo de coronavirus, según lo confirmó la Federación Suiza, tras haberle realizado un control para jugar con el equipo helvético en las Eliminatorias Europeas para el Mundial de Qatar 2022.

El mediocampista decidió rechazar la vacuna contra el Covid-19 hace algunos días dando qué hablar en su país ya que fue muy criticada su decisión, ya que no sólo se perderá una fecha importante para su equipo de cara a la clasificación al Mundial sino que además puso en peligro al resto de sus compañeros.

"Xhaka no fue vacunado. Dejamos esto en manos de cada jugador, es una decisión personal de cada uno, como cualquier otra persona en Suiza. Hemos emitido una recomendación para que todos se vacunen. Pero decidió por sí mismo, personalmente. Y también tiene derecho a no ser vacunado", dijo el jefe de comunicaciones del seleccionado suizo Adrian Arnold, según el periódico The Times.

Granit recientemente firmó una renovación de contrato por tres años para permanecer en la Premier League, liga que junto a la English Football League hicieron un estudio que muestra que el 30 por ciento de los jugadores en Inglaterra no se han vacunado ni planean hacerlo

Xhaka tiene 28 años, nació en Basilea, comenzó su carrera en el Basilea, luego fue transferido al Borussia Moenchengladbach de Alemania y en 2006 llegó al Arsenal en donde suma 176 cotejos y 12 goles.