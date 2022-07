Acuerdo con el FMI: el bajo nivel de las reservas deja a Batakis a un paso de tener que pedir un “waiver”

El ritmo del gasto fiscal argentino, la demora de ingresos en divisas y la crisis política y económica local, auguran un bajísimo nivel de reservas y les ponen un piso el déficit fiscal que, según los analistas, obligará al Gobierno a pedir un waiver -es decir un perdón- con el FMI para no incumplir el programa o bien solicitar la reformulación de las metas, para no desatar un caos mayor, como una brusca devaluación o un default con el propio Fondo.

La demora en el ingreso de divisas viene por varios frentes, y se potencia con la escalada de la crisis. Más allá de que está la posibilidad de que la Argentina incumpla el programa y no logre el visto bueno del FMI para lograr el acceso a más fondos en septiembre, existe también el problema de que otros organismos internacionales que se habían comprometido a girar préstamos al país están demorando sus desembolsos. Mientras que, por otro lado, se demoran también ingresos desde el campo: el Gobierno hace responsable al sector de frenar las liquidaciones de soja (circula la cifra de 3000 millones de dólares), que especula con una escalada mayor del dólar. Todo esto, en un contexto de salida de dólares y de desconfianza de los fondos y otros inversores que le habían apostado al país.

Si bien la ministra de Economía Silvina Batakis anunció un plan de racionalidad fiscal, que consiste básicamente en que no gastará más del dinero de la caja que ingrese en dependencias fiscales, y en que no aumentará el gasto ( ya que contará con el aliado de la inflación para licuar los pasivos en pesos), los cálculos de los analistas dan un piso de déficit fiscal de 3% del PBI para 2022.

Los datos duros del desempeño del primer semestre del año los aportó la Oficina de Presupuesto del Congreso, que alertó de que sólo en el primer semestre, se incurrió en un déficit fiscal de erogaciones reales de caja de 1,9 por ciento de PBI.

Es decir, a la Argentina le quedaría un resto de 0,6% del PBI para no incumplir la meta de 2,5% de déficit con el FMI; necesariamente debería desacelerar su gasto para alcanzarla, cuando se vislumbra que ocurriría todo lo contrario, a raíz de la demanda de importaciones gas del segundo semestre.

Fausto Spotorno, director de la consultora de Orlando Ferreres, estima para la Argentina un déficit primario durante 2022 de 3 % del PBI, es decir, 0,5 puntos por encima de la meta con el FMI.

“Lo que causa el aumento del déficit es básicamente los subsidios energéticos, que en vez de bajar 0,5 puntos del PBI como se estableció en la meta, está aumentando, y los aumentos en el costo de la energía y la suba retrasada en las tarifas”.

En cuanto a las reservas , “nosotros estimábamos una acumulación no muy grande, y que iban a llegar del mismo FMI y de otros organismos internacionales, pero la verdad es que el Central no está logrando acumular reservas para nada, y los préstamos de otros organismos aún no llegaron, será muy difícil cumplir la meta.”, acotó.

“La Argentina debería solicitar un waiver a menos que lleguen esos benditos pŕestamos de los otros organismos. Aún si llegaran los préstamos que estamos esperando, continuó Spotorno, nos quedamos por debajo de la meta, ya que los pagos en energía costarán muchas más reservas de lo que esperábamos”, vaticinó.

La energía y el rojo en las reservas

En la Carta de intención que la Argentina firmó con el FMI en marzo último, el acuerdo contemplaba una llegada de dólares de alrededor del 1% del PBI de parte de otros organismos internacionales y ese dinero aún no llegó, apuntaron los analistas.

Fuentes allegadas a dichos organismos consignaron que, dada la“falta de ancla de un plan”, el BID mantiene frenados dos préstamos por un monto de 500 millones de dólares, que se aprobaron en diciembre del año pasado, y que eran de libre desembolso: es decir, fungibles a los efectos de aportar a las reservas. De Fonplata, y la CAF, otros organismos aliados del Cono Sur, en tanto, hay silencio de radio.

En cambio el Banco Mundial sí mantiene su agenda, pero los créditos son específicos para los programas que se van a ejecutar y las mismas fuentes precisaron que este mes se aprobarían unos 200 millones de dólares de parte del organismo para un proyecto vinculado a innovación.

En tanto, Analytica calcula que será un 3,2% el déficit fiscal primario si no hay cambios en la política económica. “Si Batakis puede llevar a cabo la reducción que propuso, puede ser menor”, consideró Claudio Caprarulo, director de la consultora.

Por lo tanto, “sin grandes cambios en la política económica es poco probable cumplir con las metas anuales del acuerdo. La acumulación de reservas tampoco es un objetivo plausible considerando que por delante restan los meses de menor liquidación del agro” , razonó.

En este contexto, si la Argentina no cumple y el Fondo se muestra inflexible, no hay otra que defaultear con el FMI; el FMI lo sabe, y hasta el momento se mostró lo bastante complaciente como para no llegar a esa situación límite (que afecta también a las finanzas del FMI) que la crisis la ubicó a la vuelta de la esquina.

Caprarulo consideró que, “que se caiga el acuerdo sería una pésima noticia y agravaría aún más la crisis. En ese marco, el analista considera lógico que así como el Fondo ya relajó las metas trimestrales también modifique la anual atendiendo los cambios que produjo en la economía mundial la guerra”, especula.

El director de Analytica ahondó que la situación es tan crítica que “hoy el principal argumento para cambiar la dirección de la política económica ya no es respetar el acuerdo con el FMI, sino recuperar la confianza de los inversores locales en la deuda del Tesoro y de los argentinos en el peso para evitar un crisis aún mayor”.

Para colmo de males, en el acuerdo con el FMI se descontaba que los 2400 millones de dólares correspondientes al Club de Paris serían reestructurados para 2022; la abrupta salida de Martin Guzmán del Gobierno dejó las conversaciones en suspenso.

Así las cosas, Batakis será parte de la comitiva que viajará la próxima semana junto al presidente, Alberto Fernández, quien se entrevistará con el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, para entrevistarse con Kristalina Georgieva y negociar de primera mano con el principal acreedor del Fondo.

LM