Argentina organiza el primer Mundial de la Yerba Mate: cuándo es, dónde se hace y las marcas que compiten

La yerba mate tendrá por primera vez una competencia internacional propia. Desde este viernes 5 y hasta el domingo 7 de junio se realizará en Buenos Aires el primer Mundial de la Yerba Mate, un certamen que busca reconocer la calidad, la identidad y la diversidad de una de las infusiones más representativas de Sudamérica.

La sede será el Museo del Mate, ubicado sobre Avenida de Mayo, donde más de 300 muestras provenientes de siete países serán analizadas por un jurado internacional integrado por especialistas, sommeliers, investigadores, chefs y catadores.

Durante las tres jornadas, los productos serán sometidos a un sistema de cata a ciegas, una metodología que impide que los evaluadores conozcan la identidad de las marcas participantes para garantizar la transparencia de los resultados.

El certamen reunirá a especialistas de distintos países y otorgará medallas a los productos que alcancen determinados estándares de calidad, además de reconocimientos especiales según origen, molienda, escala productiva y tipicidad.

Los organizadores buscan posicionar a la yerba mate dentro de los estándares internacionales de evaluación utilizados en industrias como el vino, el café, el aceite de oliva y los destilados, destacando la complejidad sensorial que puede ofrecer esta infusión tradicional.

Misiones, la gran candidata a quedarse con la corona

Misiones llegará al primer Mundial de la Yerba Mate con 12 marcas en competencia, una de las delegaciones más numerosas del certamen. La provincia buscará mostrar la diversidad productiva de una actividad que representa uno de sus principales motores económicos.

Las muestras misioneras competirán bajo el mismo protocolo de cata a ciegas que utilizarán los 43 especialistas internacionales convocados para evaluar más de 300 productos provenientes de siete países. El sistema impide identificar las marcas durante la degustación y centra la valoración en la calidad del producto.

Entre las participantes habrá yerbas orgánicas, agroecológicas, elaboradas con sistema barbacuá y producciones tradicionales, una combinación que refleja la variedad de perfiles productivos que existen actualmente en la provincia.

Las marcas que representarán a Misiones serán Titrayju, Tres Generaciones, Encanto, La Soberana, Progreso, Federal, Principios, Arapeguá, Lapacho Rosa, Zapeca Agroecológica, Saltos del Moconá y Atardecer, provenientes de localidades como Apóstoles, Oberá, San Pedro, Santo Pipó, Puerto Rico, Los Helechos y Salto Encantado.

Además de la competencia, el Mundial contará con talleres, conferencias, catas guiadas, presentaciones de libros y espacios de intercambio cultural que buscarán acercar al público a la historia, la producción y las distintas formas de consumo de la yerba mate.

Cómo conseguir las entradas

El Mundial de la Yerba Mate se realizará del 5 al 7 de junio en el Museo del Mate, ubicado en Avenida de Mayo 853, en la Ciudad de Buenos Aires. Las entradas disponibles son las siguientes:

Viernes : Entrada general $10.000.

: Entrada general $10.000. Sábado : Entrada general $10.000.

: Entrada general $10.000. Sábado : Entrada diaria con degustación y charla/conferencia $18.000.

: Entrada diaria con degustación y charla/conferencia $18.000. Domingo : Entrada general $10.000.

: Entrada general $10.000. Domingo : Entrada diaria con degustación y charla/conferencia $18.000.

: Entrada diaria con degustación y charla/conferencia $18.000. Pase Fin de Semana “Experiencia Full Matera”: $45.000.

El pase premium incluye acceso durante las tres jornadas y contempla dos degustaciones y dos charlas o conferencias por día.

Durante el evento también se realizarán actividades como “El gran hincha del mate”, un espacio dedicado a la literatura matera, además de presentaciones de libros, encuentros entre especialistas y propuestas que exploran los vínculos entre el café y la yerba mate.

Con jurados internacionales, cientos de muestras en competencia y una agenda abierta al público, el primer Mundial de la Yerba Mate buscará consolidarse como una plataforma global de promoción para una bebida que forma parte de la identidad cultural de millones de personas en Argentina, Uruguay, Paraguay y Brasil.