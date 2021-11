Argentina pagó al FMI un vencimiento de intereses por US$ 390 millones

Argentina canceló este lunes un vencimiento de intereses con el Fondo Monetario Internacional (FMI) por US$ 390 millones como parte de los compromisos de pago que debe afrontar a partir del multimillonario auxilio financiero recibido en 2018 por parte de ese organismo, según confirmaron fuentes oficiales consultadas por Efe.

Los líderes del G20 apoyaron la revisión de los sobrecargos del FMI en línea con el reclamo de Argentina

Este pago forma parte de los compromisos de deuda contraídos a partir del acuerdo firmado por el gobierno de Mauricio Macri, por el que el país debe al FMI unos US$ 44.000 millones, una deuda que la administración actual busca refinanciar.

Entre los compromisos para este año, Argentina ya saldó un pago de intereses en agosto, por US$ 334 millones , y otro de capital, afrontado en septiembre último, por US$ 1.880 millones, y aún le resta pagar otro vencimiento de capital en diciembre, también por US$ 1.880 millones.

De acuerdo a lo pactado hace tres años, el país debería pagar al FMI, entre capital e intereses, US$ 19.020 millones el próximo año, US$ 19.270 millones en 2023 y US$ 4.856 millones en 2024, compromisos que el Gobierno de Alberto Fernández asegura que su país no está en condiciones de afrontar.

Por eso, el Ejecutivo argentino pretende alcanzar con el Fondo un acuerdo de facilidades extendidas para refinanciar la deuda contraída en 2018, con menores tasas de interés y plazos de pago de como mínimo 10 años.

El acuerdo "stand by" que el FMI firmó hace tres años con el entonces Gobierno de Macri estipuló un auxilio financiero a Argentina por hasta US$ 56.300 millones, de los cuales finalmente se desembolsaron US$ 44.200 millones.

Negociación en curso

El sábado pasado, en el marco de la cumbre del G20 realizada en Roma, Alberto Fernández y el ministro de Economía argentino, Martín Guzmán, se reunieron con la directora gerente del FMI, Kristalina Georgieva, para dialogar sobre las negociaciones iniciadas en 2020.

Según informaron fuentes oficiales, Guzmán y el secretario de Asuntos Estratégicos de Argentina, Gustavo Béliz, mantuvieron este lunes un encuentro en Roma con la directora adjunta del Departamento para el Hemisferio Occidental del Fondo, Julie Kozack, para proseguir con las conversaciones con vistas a llegar a un acuerdo

Las reuniones de este lunes contaron además con la participación virtual de otros integrantes de los equipos técnicos, tanto de Argentina como del Fondo, entre ellos el jefe de la misión del FMI para Argentina, Luis Cubeddu, y el director por el Cono Sur ante el FMI, el argentino Sergio Chodos.

Este fin de semana, Argentina logró un importante respaldo en las negociaciones con el FMI al conseguir que la declaración final de la cumbre del G20 hiciera mención a una revisión de la política de sobrecargos de las tasas de interés de los préstamos del Fondo.

"Nuestros ministros de Finanzas esperan seguir examinando la política de sobrecargos del FMI en el contexto de la revisión provisional de los saldos precautorios", señalaron los líderes del G20 en la declaración final.

CB con información de EFE