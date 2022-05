Aumentos de junio: suben luz, gas, alquileres, medicina prepaga, empleo doméstico y Netflix

A mediados de marzo, mientras encabezaba un acto para inaugurar una estación de tren en Tortuguitas, en días en los que el oficialismo tenía como objetivo central que el Congreso termine de aprobar el acuerdo con el FMI, factor clave de la fractura interna del Frente de Todos, el presidente Alberto Fernández prometió que comenzaba la “guerra contra la inflación”.

El Gobierno dispuso aumentos en las tarifas de luz y gas a partir de junio

Saber más

Pero lo cierto es que, más allá de leves variaciones para arriba o para abajo, los precios y las tarifas siguen siendo el eje central para el Gobierno y de la puja entre el ministro Martín Guzmán y sus detractores, como lo demuestra la reciente renuncia de Roberto Feletti a la secretaría de Comercio Interior.

En este contexto de índices asfixiantes (en el primer cuatrimestre de 2022, la inflación acumula una suba del 23,1%), paritarias que en muchos casos corren de atrás, intentos de descompresión como las modificaciones en Ganancias, los precios de los servicios indispensables para todos (como el gas y la luz) y otros que resultan inamovibles para algunos (medicina prepaga, empleados domésticos o TV por streaming), se dispararán en junio y volverán a impactar en el Índice de Precios al Consumidor que cerrará la primera mitad del año.

¿Qué aumentos llegan en junio?

Electricidad

De acuerdo a lo acordado entre Economía y el FMI, las tarifas de luz subirán en sintonía con la evolución de los salarios de 2021, que fue por debajo de la inflación. Tras las audiencias públicas para la “adecuación tarifaria” del servicio de luz en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) realizadas en mayo, la Secretaría de Energía oficializó las nuevas tarifas para usuarios residenciales:

16,52% desde junio para quienes no cuentan con tarifa social, que se suma al 20% vigente desde marzo.

6,88% para los que sí tienen tarifa social.

De acuerdo a lo estimado por los técnicos de la secretaría de Energía, la factura promedio final pasará de $1610 a $1876, para un usuario sin tarifa social, y de $843 a $901, con tarifa social.

Gas

Tras las audiencias públicas, la Secretaría de Energía fijó un aumento para junio del 21,5% para los usuarios residenciales de gas natural por redes que no tienen tarifa social ni forman parte del 10% de los usuarios de mayor poder adquisitivo.

A los usuarios con tarifa social ya se les aplicó un aumento del 21,3% en marzo, que será el único del año, de acuerdo a los dichos del ministro de Economía, Martín Guzmán. En tanto, para quienes no perciben la tarifa social, pero no pueden hacer frente al costo pleno de las tarifas, la suba para todo 2022 será de 42,7% y no debe superar el 80% del Coeficiente de Variación Salarial de 2021.

Medicina prepaga

El Gobierno les autorizó a las empresas de Medicina Prepaga la aplicación de un aumento del 10% en sus facturas desde junio. En 2022, los precios de la salud privada ya aumentaron 9% en enero, 6% en marzo, 6% en abril. Tras el 10% de junio, subirán un 4% en julio.

De acuerdo a las disposiciones oficiales, las prepagas y las obras sociales deberán aumentar los aranceles que pagan a las Clínicas, Sanatorios, Hospitales privados y profesionales de la Salud para mayo, junio y julio en al menos un 90% del aumento porcentual de sus ingresos por vía de cuotas de medicina prepaga o negociaciones paritarias sindicales para cada período considerado.

Con estos nuevos valores, el costo de un plan promedio de medicina prepaga rondará los $35.000, un sector que cuenta con 5,5 millones de beneficiarios, de los cuales un millón y medio son por opción y el resto proviene del traspaso de las obras sociales.

Personal de Casas Particulares

Las personas que están empleadas en Casas Particulares percibirán en junio un aumento de 15% en sus ingresos, que se suma al 6% de abril y al 9% de mayo, de acuerdo a lo acordado en paritarias (30% para el primer semestre de 2022).

Además, rige un adicional por zona desfavorable, equivalente al 30% sobre los salarios mínimos establecidos por cada categoría, para quienes presten tareas en las provincias de Tierra del Fuego, Santa Cruz, Chubut, Neuquén, Río Negro, La Pampa y el partido bonaerense de Carmen de Patagones.

Así quedan los salarios desde junio:

Tareas Generales (limpieza, lavado, planchado, mantenimiento, elaboración y cocción de comidas) cobrará $362,50 por hora y $44.517,50 mensuales.

Asistencia y cuidado de personas (niños y adultos mayores) pasarán a percibir $390,50 por hora y $49.503 mensuales.

Los caseros recibirán $390,50 por hora y $49.503 mensuales;

Tareas específicas (por ejemplo, cocineros) cobrarán $414 por hora y $50.738 mensuales.

Supervisores cobrarán $437,50 por hora y $54.612,50 mensuales.

Alquileres

Mientras en el Congreso se debate estos días la nueva Ley de Alquileres, los inquilinos deberán pagar subas del 54% para quienes firmaron el contrato en mayo de 2021, según la evolución del índice de locación que publica el Banco Central de la República Argentina.

Netflix

La plataforma de TV por streaming más utilizada en la Argentina aumentará el precio de sus suscripciones en Argentina hasta un 27,6% desde el 25 de junio 2022.

El abono básico, que permite ver películas y series en calidad SD en un solo dispositivo, costará $429 (era de $376), más $274,56 de los impuestos de Argentina; total: $703,56.

El standard, que permite ver en dos dispositivos y calidad HD, costará $799 (era de $639), más $511,36 de impuestos, lo que da un total de $1.310,36.

El Premium, con el que se puede ver en hasta 4 dispositivos simultáneamente y en calidad Ultra HD, $1199 (era $939), más $767,36 de impuestos, por lo que el precio final es de $1.966,36.

¿Qué impuestos se deben pagar?

Impuesto al valor agregado (IVA) del 21%

Impuesto a las transacciones virtuales (PAIS) del 8%

Impuesto por resolución 4.815/2020 del 35% (las personas que no están alcanzadas por el impuesto a las Ganancias ni por Bienes Personales pueden consultar ante la AFIP, mediante un aplicativo, si les corresponde pedir la devolución del 35% pagado a cuenta).

Total: 64% de impuestos adicionales.

IG