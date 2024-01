Cedieron las cotizaciones de los dólares y las reservas del Banco Central alcanzaron los US$ 25.000 millones

Tanto los dólares financieros como el blue tuvieron hoy una jornada marcadamente a la baja y el Banco Central alcanzó este viernes los 25.000 millones de dólares de reservas brutas.

Tras la licitación exitosa de los Bopreal y el anuncio en conjunto de la secretaria de Comercio y el Banco Central de darle acceso al 80% de las Pymes al Mercado Libre de Cambios (MULC) para cancelar sus deudas con importadores, el mercado de divisas reaccionó satisfactoriamente y todas las cotizaciones cayeron fuerte.

El blue bajó 25 pesos en la city porteña, anotando la baja más fuerte de los últimos 15 días. El billete informal cerró en $1.1770 para la compra y $1.220 para la venta, borrando toda la suba semanal.

En lo que va del mes acumula una suba del 19%, desde los $1.025 con los que cerró diciembre a los actuales $1.220, unos 195 pesos. Con las bajas de ayer y hoy, la brecha cambiaria respecto del dólar mayorista quebró el piso del 50% y se encuentra en el 48,15%.

El que dio la nota con la baja más importante del día fue el Contado con Liqui que tras las noticias de ayer sufrió menos presión. Con un panorama más cierto, las empresas pueden dejar de acudir al CCL aguardando el ingreso al MULC. La cotización entre compra y venta de acciones bajó 52 pesos (-4,08%) este viernes, y cerró a $1.229,71. La cotización perdió 76 pesos en la semana y quedando muy cerca del blue y la brecha quedó en 49,33%.

El Mep, por su parte, también operó a la baja con una caída del 3,53% o 43 pesos para cerrar la semana en $1.185,95 y convertirse en la alternativa más barata para hacerse de billetes para los usuarios. La brecha cierra la semana en 44%.

“El BCRA podría continuar con las compras que viene hilando, aunque posiblemente a un menor ritmo al ir desacelerándose en este período las liquidaciones de exportaciones. A partir de la sólida licitación del BOPREAL de ayer, los dólares financieros se desinflan luego de haber testeado una ¨brecha¨ de hasta el 60%, y así es que se extiende la mayor calma reciente a pesar de las tasas reales negativas, mientras se monitorean señales de desaceleración en la inflación y un posible mayor ritmo del ¨crawling-peg¨ en los próximos meses a fin de evitar renovadas presiones”, explicó el economista Gustavo Ber los movimientos de la jornada en las cotizaciones del dólar.

El dólar mayorista ajustó diariamente tal como viene haciendo con el crawling peg y cerró a un valor de $ 823,50. En la semana que acaba de finalizar el tipo de cambio mayorista subió $ 3,80, apenas algo por encima de los $ 3,70 de corrección final de la semana pasada. En el Banco Nación la cotización es de $ 842,75 y en el resto de los bancos se ubica en $ 871,96. De esta forma el valor del dólar Tarjeta es de $ 1.348,40 y es el más caro del mercado.

El Banco Central compró nuevamente y cierra la semana con reservas arriba de US$ 25.000 millones.

El Banco Central continúa con la racha compra de dólares. Este viernes se hizo de 117 millones de dólares y lleva 33 jornadas que logra irse comprador en el mercado de divisas. En la semana totalizó compras por US$ 802 mm, en el mes lleva US$ 3.032 mm y desde diciembre US$ 5.894 mm. Así, a fuerza de compras de divisas las reservas alcanzaron los US$ 25.004 millones.

Si bien es positivo, también es temporal ya que la semana que viene deberá afrontar vencimiento de cuota de capital e intereses con el FMI y deberá desembolsar entre el 31 de enero y 1ero de febrero unos US$ 2.800 millones (1954 + 844.50).

Todavía no hay fecha en el Board del FMI para la reunión que apruebe la última revisión que se dio con la visita de la comitiva del Fondo y los flujos frescos por ahora no se liberan.

Con información de la agencia NA.

