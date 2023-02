La Comisión Nacional de Valores lanzó el primer “Bono de Género” del mercado de capitales

La Comisión Nacional de Valores (CNV) presentó, este lunes 6 de febrero, la colocación de la Obligación Negociable de Pro Mujer en el nuevo régimen simplificado y garantizado de emisiones con impacto social. El primer bono con etiqueta de género es el resultado de dos años de trabajo conjunto entre Sebastián Negri y Mónica Erpen, presidente y directora de la CNV, bancos, estudios jurídicos y otras entidades del sector privado.

La colocación fue por 200 millones de pesos, a una tasa Badlar +0% y un plazo de 12 meses. La totalidad de los fondos recaudados se utilizarán para otorgar créditos a 1.700 mujeres de entre 18 y 75 años y bajos recursos, que sean propietarias de micro y pequeñas empresas. “Esto es lo que hay que tener cuenta al medir el éxito de este mercado de bonos sociales que estamos consolidando entre todos, porque no es tan relevante el monto emitido sino la cantidad de beneficiarias al que van dirigidos esos 200 millones de pesos”, señaló Erpen durante la ceremonia de lanzamiento.

El acto, transmitido por Youtube, contó con la presencia de Carmen Correa y María Laura Tinelli de Pro Mujer, Ana Corbi por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) y Nora Ramos de parte de la Calificadora de la Universidad Nacional Tres de Febrero que evaluó el impacto y le otorgó a Pro Mujer el Etiquetado Sostenible con la calificación BS2-Buenos Aires.

Los bancos Galicia, Hipotecario, Comafi y Supervielle están a cargo de la emisión de Pro Mujer y Allaria Ledesma & Cia. funciona como colocador. La asesoría legal para la estructuración del bono estuvo a cargo del estudio Mitrani, Caballero & Ruiz Moreno, mientras que el estudio Beccar Varela asesoró a las entidades de garantía.

La medida se da en el marco de un trabajo conjunto de la CNV y el PNUD para promover la inclusión de actores no convencionales en el mercado de capitales. El financiamiento será destinado a gestoras de actividades productivas, de servicios, de comercio, textiles o agropecuarias de la economía semi formal de Liniers (Capital Federal) Lomas de Zamora (Provincia de Buenos Aires) y las ciudades de Salta, Tucumán y Jujuy.

Desde el CNV lamentaron que no pudiera repetir el nivel de sobredemanda de la última emisión de Sumatoria como consecuencia de la ausencia de la demanda de los Fondos Comunes de Inversión (FCI) Pymes dado que la empresa social no está incluida en esta categoría. “Eso es algo que tenemos que trabajar. Porque si bien Pro Mujer no es una empresa Pyme, las beneficiarias de la emisión claramente lo son. Y es una pérdida muy importante que los FCI Pyme no puedan participar”, indicó Erpen.

