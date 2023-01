El dólar blue alcanzó un nuevo récord y ya subió $39 en lo que va del año

El dólar blue siguió este jueves en alza y cerró con un nuevo récord de $ 385 para la punta vendedora y el tipo de cambio financiero alcanzó también un máximo histórico, según las principales cotizaciones del mercado cambiario.

La divisa paralela opera a $385 para la venta y en $ 381 para la compra y la brecha con el tipo de cambio oficial mayorista se ubica en el 107,7%, su mayor nivel en esta semana. En el año el dólar blue acumula una suba de $39 después de cerrar el 2022 en $346.

El dólar Contado con Liquidación (CCL) subió con fuerza y alcanzó un nuevo récord histórico, mientras que el MEP rebotó con fuerza tras haber caído en la víspera.

El dólar CCL subió hasta los $367,56 un nuevo máximo histórico y la brecha con el tipo de cambio oficial escala al 98,3%. El MEP o dólar bolsa aumentó hasta los los $354,33 y el spread con el dólar oficial mayorista operó en el 91,5%.

La demanda del mercado, con operaciones por US$ 231 millones, obligó hoy al Banco Central (BCRA) a vender reservas por US$ 45 millones y el saldo mensual pasó a terreno negativo por US$ 48 millones.

El dólar sin los impuestos trepó 36 centavos y terminó en $ 192,6 para la venta, según el promedio de los bancos del sistema privado y en el Banco Nación subió 50 centavos y se vendió a $192.

El Qatar avanzó 72 centavos y se ofrece a $385,24, casi a la par del dólar paralelo, mientras que el turista o tarjeta escaló 63 centavos hasta los $337,09.

El ahorro o dólar solidario, con la carga impositiva aumentó 59 centavos y operó a $317,82, mientras que el mayorista, que regula el BCRA, se encarece 37 centavos y cotiza a $185,40.

Con información de NA