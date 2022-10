El dólar blue reacciona a los nuevos tipos de cambio con una suba del 3,21%, a $ 289

Un día después de que el Gobierno creara nuevos valores del dólar para los gastos superiores a US$ 300 con tarjeta en el exterior, la importación de bienes de lujo y la contratación de espectáculos extranjeros, el blue sube hoy 3,21% en el mercado ilegal hasta alcanzar los $ 289.

Horacio Rodríguez Larreta: “Es imposible que alguien invierta en la Argentina con tantos tipos de cambio”

En tanto, los dólares financieros, legales, se incrementan también levemente: el bolsa o MEP (Mercado Electrónico de Pagos) se eleva a $ 293,69, un 1,9%, y el contado con liquidación (CCL), a $ 305,90, un 0,6%. Estas divisas se consiguen triangulando con títulos públicos, también con acciones en el caso del CCL, y se utilizan para hacerse de ellas en la plaza local y en la internacional, respectivamente.

El dólar oficial cerró a $157,96 para la venta. En el segmento mayorista, la cotización de la divisa estadounidense registró un incremento de 35 centavos respecto al cierre previo, en un promedio de $151,04.

Así, el dólar con el recargo de 30% -contemplado en el impuesto PAÍS-, marcó un promedio de $205,35 por unidad, y con el anticipo a cuenta del Impuesto a las Ganancias de 35% sobre la compra de divisas, $260,63.

En tanto, el dólar destinado al turismo en el exterior -y que cuenta con una alícuota de 45%- se ubicó en $276,43, mientras que para compras superiores 300 dólares -y que posee un impuesto adicional de 25%-, se ubicó a $315,92.

Hoy la autoridad monetaria finalizó la rueda con ventas por un monto aproximado de US$ 85 millones.

“En los primeros días de octubre, el BCRA lleva vendidos unos US$ 168 millones”, apuntó Gustavo Quintana, analista de PR Corredores de Cambio.

El volumen operado en el segmento de contado fue de US$ 304 millones, en el sector de futuros del Mercado Abierto Electrónico (MAE) se registraron operaciones por US$ 152 millones y en el mercado de futuros Rofex se transaron US$ 395 millones.

Con información de agencias.