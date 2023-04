Dólar récord: el blue subió sobre el cierre y cerró a $408

El dólar blue registró sobre el cierre de la rueda de este lunes la mayor suba semanal en el mes, rebotó $ 8 pesos, alcanzando un nuevo récord nominal a $ 408 en la punta vendedora, mientras que los tipos de cambio financieros operaron dispares.

La brecha con el tipo de cambio mayorista se ubicó en el 88,6% y en el año la divisa paralela ya aumentó $62 después de cerrar el 2022 en $346.

Para los especialistas del mercado cambiario, los dólares paralelos seguirán presionados durante abril, debido a la emisión indirecta que conlleva el programa de incremento exportador del dólar agro.

Las liquidaciones de los dólares del agro deterioran el balance del Banco Central (BCRA) ya que produciría un aumento significativo en el stock de pasivos remunerados, a lo que se suma la emisión endógena, que este mes rondaría los $790.000 millones producto del devengamiento de intereses de las Leliqs y pases.

El BCRA terminó la primera rueda de la semana con compras por US$ 73 millones en el mercado, aprovechando las liquidaciones por US$ 153,8 millones de los agroexportadores, que desde el inicio del programa ya alcanza los US$ 1.000 millones.

Con las compras realizadas este lunes la autoridad monetaria redujo el saldo negativo de abril, que había superado los 500 millones a unos US$ 48 millones, mientras que las ventas en el año se achicaron a alrededor de US$ 3.020 millones.

En la bolsa porteña el dólar contado con liquidación, operado con el bono GD30, aumenta hasta los $ 415 con una brecha con el oficial del 89%.

El MEP o dólar Bolsa, operado también con el bono GD30, descendió $ 1,72, se vendió a $ 396,90 y el spread con el oficial se ubica en 83,41%.

El dólar Qatar avanzó $3 y opera a $446,62, mientras que el turista o tarjeta, para consumos con tarjetas en el exterior de hasta u$s300 por mes, subió $2,69 y opera a $390,79.

El dólar sin impuestos operó en un promedio de $223,31 para la venta, según las cotizaciones de los principales bancos privados, y en el Banco Nación sube $1 y cotiza a $222 para la venta.

El ahorro o dólar solidario, con la carga impositiva se vendió en $368,46, y el mayorista que es regulado por el BCRA, sube $1,30 a $216,40.

