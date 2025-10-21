El dólar suma un nuevo día a la suba y supera la barrera de los $1.500

A pesar de los esfuerzos diarios del Tesoro de los Estados Unidos por intervenir en los mercados argentinos con mensajes de apoyo y ayuda a la gestión Milei antes del horario de apertura de la Bolsa y de los bancos, el dólar oficial volvió a abrir en alza por sexto día consecutivo y cotiza este martes a $ 1.455 para la compra y $ 1.505 para la venta, según el Banco Nación.

En tanto, el dólar mayorista avanza a $ 1.477 y $ 1.486 para compra y venta, respectivamente, y quedó al borde superior de la banda de flotación.

A hoy, el tope de la franja es de fluctuación es de $ 1.491.

Por su parte, el dólar blue cotiza a $1.525 para la venta, mientras que el MEP cotiza a $1.543, el Contado con Liqui a $1.559 y el dólar tarjeta, a $1.956,50. En tanto, el riesgo país se ubica en los 1.048 puntos básicos.