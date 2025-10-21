Milei suspendió la aplicación de las leyes de emergencia en el Garrahan y las universidades

Javier Milei promulgó las leyes de emergencia en pediatría y de financiamiento para las universidades públicas, pero decidió no aplicarlas. Con el argumento de que ambas normas “generan un desequilibrio fiscal que mina la estabilidad macroeconómica”, el Gobierno las publicó este martes en el Boletín Oficial y, al mismo tiempo, suspendió su ejecución, pese a que habían sido aprobadas por el Congreso por insistencia, con mayorías abrumadoras de 2/3 de los votos, tras un veto presidencial.

La maniobra del Ejecutivo desató un repudio generalizado entre los sectores involucrados y derivó en una convocatoria a Plaza de Mayo para este martes por la tarde. Desde las 16, trabajadores del hospital Garrahan y docentes y no docentes universitarios se manifestarán frente a la Casa Rosada. También se sumarán agrupaciones de personas con discapacidad, ya que Milei postergó semanas atrás la aplicación de la ley de emergencia que las ampara.

El argumento oficial fue el mismo para patear las tres normas: que el Congreso no designó las partidas presupuestarias correspondientes para su aplicación por supuesta falta de financiamiento y que está en riesgo el modelo libertario de déficit cero.

“Un mayor gasto sin respaldo real debe financiarse con emisión monetaria sin un anclaje de sostenibilidad, lo que se traslada en un costo al conjunto de la sociedad, en tanto la emisión presiona sobre los precios y erosiona el poder adquisitivo de los salarios”, se lee en uno de los apartados de los decretos firmados por Milei. “Cuando no existen los recursos suficientes para solventar los compromisos asumidos, la consecuencia inevitable es el deterioro del sistema que se dice proteger, la aceleración inflacionaria y el empobrecimiento de los mismos sectores que se proclama amparar”, se agrega.

El Gobierno quedó a tiro de que el caso vaya a la Justicia. El Presidente y el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, ya fueron denunciados por “incumplimiento de deberes de funcionario público” por no aplicar la ley de emergencia en discapacidad. Y la oposición en la Cámara de Diputados tiene a tiro la aprobación de una inminente interpelación al ministro coordinador en el recinto. “Esto genera consecuencias penales. No puede no acatar bajo ningún punto de vista”, opinó al respecto esta mañana el abogado constitucionalista Andrés Gil Domínguez.

El rechazo a la medida del Gobierno se verá esta tarde en las calles. Ayer hubo una reunión de coordinación entre sectores del Garrahan, las universidades y las personas con discapacidad para la marcha de esta tarde a Plaza de Mayo. En ese marco, trabajadores del hospital pediátrico y de la UBA declararon un cese de actividades.

“Se confirmó lo esperado: Milei ‘suspende’ indefinidamente la aplicación de las leyes de universidad y Garrahan. Estamos de paro y a las 16 horas vamos a Plaza de Mayo a exigir la aplicación ya de las tres leyes (también discapacidad) ¡No dejemos pasar este atropello!”, anunció Alejandro Lipco, trabajador del Hospital Garrahan y secretario general en la Junta Interna por ATE. “Vamos al paro y a movilizarnos porque sabemos que el Gobierno va a intentar dilatar la implementación lo máximo que sea posible. Lo hizo bajo el mismo formato que discapacidad. Esto hay que ponerle un freno. La necesidad de implementar la ley es urgente. necesitamos más para evitar las renuncias, pedidos de reducción horario para trabajar afuera”, agregó a elDiarioAR.

“Vamos a seguir peleando porque efectivamente se reconozcan los derechos. No vamos a bajar los brazos hasta que efectivamente podamos conseguir lo necesario para nuestros tratamientos y trabajos”, completó por su parte Natt Rodríguez, miembro de la Red en Discapacidad.

“La lucha continúa hasta lograr un aumento salarial que frene la sangría de docentes e investigadores que abandonan el sistema universitario nacional frente a la asfixia salarial provocada por Milei”, declaró Laura Carboni, secretaria general de la Asociación Gremial Docente de la UBA (AGD UBA). Según estimaciones de las autoridades universitarias, más de 10.000 docentes renunciaron desde el inicio del actual gobierno.

Qué estipulan las leyes votadas por el Congreso

La Ley de Financiamiento Universitario busca aumentar el presupuesto de las universidades públicas, introduciendo un mecanismo de actualización bimestral basado en una fórmula que combina el índice de precios (50%), la variación del tipo de cambio (25%) y la variación de tarifas de servicios públicos (25%). Además propone una recomposición salarial para docentes y no docentes en línea con la inflación, pero de manera complementaria a las paritarias. Según el Gobierno, el costo fiscal para su aplicación -de supuesto imposible cumplimiento- es de $617.847.532.000 en el ejercicio actual y de $2 billonres en el año 2026.

La Ley de emergencia del Garrahan propone la recomposición salarial de todos los trabajadores, la actualización de los residentes y el refuerzo del presupuesto. También deroga la resolución ministerial de Mario Lugones que degrada las residencias y las convierte en becas, precarizando ese plan laboral. Y además garantiza insumos, equipamiento y condiciones críticas para la pediatría.

La Ley de emergencia en discapacidad dispone una actualización en las pensiones y también la posibilidad de que sean compatibles con un trabajo, porque ahora directamente te dan de baja. También aumenta los valores en el nomenclador de los profesionales. Y se contempla la condonación de deudas, por ejemplo con el monotributo, y obliga a las empresas privadas a que contraten personal con discapacidad.

