El secretario del Tesoro de EE.UU. aclaró que el acuerdo por US$20.000 millones con Argentina “no es un rescate”

Tras un día de silencio después de que el Banco Centra de la República Argentina anunciara la firma de un swap con los Estados Unidos, el secretario del Tesoro norteamericano, Scott Bessent, reiteró este martes el apoyo de la administración de Donald Trump al presidente Javier Milei al asegurar que una “Argentina estable y fuerte” es de “interés estratégico” para su país, al tiempo que remarcó que el respaldo es un “puente” y “no un rescate”. Además, destacó “los esfuerzos” de la gestión libertaria “para revertir las décadas de declive de su país, derivadas del izquierdismo radical del peronismo. Son cruciales”.

“No queremos otro estado fallido en América Latina, y una Argentina fuerte y estable como buen vecino está explícitamente en el interés estratégico de Estados Unidos”, señaló Bessent en un nuevo posteo antes de que se inicie la operación en los mercados financieros, que igualmente le dieron en rojo. Al abrir este martes las operaciones el dólar oficial superaba los $1.500.

La aparición de Bessent un día después de su silencio coincidió con las quejas subterráneas de los bancos privados que busca EE.UU. para que le presten a la Argentina de Milei otros US$20.000 millones.

Trascendió que el JP Morgan, Bank of America, Goldman Sachs y Citigroup, principales bancos estadounidenses, mantienen conversaciones con el secretario del Tesoro en busca de garantías antes de aceptar abrir sus billeteras. Buscar tener el respaldo oficial de Washington con un esquema de avales que reduzca el riesgo financiero frente a la volatilidad de la economía durante la gestión de Javier Milei.

El paquete de asistencia que impulsa la administración de Donald Trump para sostener al gobierno libertario y que tiene la resistencia en Estados Unidos de los representantes del Partido Demócrata, contempla un total de US$ 40.000 millones, la mitad a través de un swap y el resto a una línea de crédito liderada por los bancos privados, que buscan el respaldo del Tesoro norteamericano antes de sellar cualquier acuerdo, de acuerdo a The Wall Street Journal.

El mensaje completo de Bessent

“La agenda económica ”América Primero“ del presidente Donald Trump ya ha proporcionado más de 2 billones de dólares en recortes de impuestos para los estadounidenses de clase media, impuestos más bajos y menos burocracia para las pequeñas empresas, y la fortaleza en el escenario mundial para contrarrestar a nuestros adversarios y apoyar a nuestros aliados.

Mientras trabajamos para estabilizar y asegurar el Hemisferio Occidental y hacer que Estados Unidos vuelva a ser seguro, el Tesoro de los Estados Unidos ha firmado un acuerdo de estabilización económica con el Banco Central de Argentina.

Los esfuerzos del presidente Javier Milei para revertir las décadas de declive de su país, derivadas del izquierdismo radical del peronismo, son cruciales. Argentina ahora tiene la oportunidad de alcanzar la libertad económica, y nuestro acuerdo de estabilización es un puente hacia un futuro económico mejor para Argentina, no un rescate.

El presidente Milei se ha esforzado por revertir políticas económicas irresponsables anteriores, como el gasto excesivo, la irresponsabilidad fiscal y el endeudamiento imprudente. Justo este mes, el FMI reiteró su pleno apoyo al sólido programa económico de Argentina. No queremos otro estado fallido en América Latina, y una Argentina fuerte y estable como buen vecino está explícitamente en el interés estratégico de Estados Unidos.

El Presidente Trump está liderando el camino en el Hemisferio Occidental y nuestra Administración apoya los actuales planes de reforma del Presidente Milei y su prudente estrategia fiscal para hacer que Argentina vuelva a ser grande“.