El Gobierno formalizó la privatización de Transener y ya no hay participación estatal en la principal transportista eléctrica

El Gobierno formalizó la privatización de Transener, la principal empresa de transporte de energía eléctrica del país, tras transferir la totalidad de la participación estatal al consorcio integrado por Genneia y Edison Energía.

La operación fue oficializada este lunes mediante una resolución del Ministerio de Economía, firmada por Luis Caputo, y marcó la salida definitiva del Estado de la estructura accionaria de la compañía.

El consorcio ganador desembolsó unos US$356 millones por la participación estatal en Citelec, la sociedad controlante de Transener.

La empresa opera la red de transmisión eléctrica en alta tensión y tiene un rol clave en el sistema energético nacional, ya que transporta gran parte de la electricidad que se genera en el país. Hasta ahora, Citelec era controlada en partes iguales por ENARSA y Pampa Energía, empresa dirigida por el argentino Marcelo Mindlin, mientras que la ANSES también mantenía participación accionaria en Transener.

La privatización se enmarca en el plan de desinversión de empresas públicas impulsado por la administración de Javier Milei, que busca acelerar la venta de activos estatales y recaudar fondos mediante concesiones y transferencias al sector privado.

Durante la licitación se presentaron tres ofertas que superaron ampliamente el precio base previsto por el Gobierno y finalmente se impuso la propuesta encabezada por Genneia y Edison Energía.

Genneia, principal generadora de energías renovables en Argentina, cuenta con una capacidad instalada de más de 1.580 MW repartidos entre ocho parques eólicos y seis solares. Desde enero de 2026, la compañía es conducida por Jorge Brito, empresario vinculado al sector financiero y ex presidente del Club Atlético River Plate entre 2021 y 2025.

Por su parte, Edison Energía está respaldada por un grupo de destacados inversores como los hermanos Patricio y Germán Neuss, Inverlat Investments (liderado por Carlos Giovanelli, Damián Pozzoli, Guillermo Stanley y Federico Salvai), y los empresarios particulares Rubén Cherñajovsky y Luis Galli, quienes ya pisaban fuerte en el mercado local desde que meses atrás adquirieran el control de compañías clave en el norte del país, como la Empresa de Distribución Eléctrica de Tucumán (EDET), la Empresa Jujeña de Energía (EJESA), Líneas de Transmisión del Litoral (LITSA) y la generadora hidroeléctrica CEMPSA en Mendoza.

En el sector energético consideran que la operación reconfigura el mapa empresario de la transmisión eléctrica y consolida el avance privado sobre áreas estratégicas de infraestructura.