El Gobierno habilitó el pase a planta permanente de 11.172 empleados del Estado Nacional

El gobierno nacional publicó este miércoles en el Boletín Oficial una norma mediante la que busca incorporar a 11.172 empleados públicos a la planta permanente. Son personas que ya realizan tareas dentro del Estado y que ya se cuentan dentro del número de su “dotación”, que suma 230.210 trabajadores a nivel de la Administración Pública Nacional.

La secretaria de Gestión y Empleo Público, Ana Castellani, aclaró que “no se incorporan más trabajadores al Estado”, sino que se cambia su condición laboral. En efecto, la Decisión Administrativa 1086 –que lleva la firma del ministro de Economía, Sergio Massa– detalla que los puestos vacantes de personas que pasen a planta permanente no podrán ser utilizados para una nueva contratación. De no ser así, la decisión entraría en colisión con lo exigido por el ministro de congelar los ingresos a partir de agosto.

Según datos del Indec correspondientes a septiembre, alrededor del 14% de la dotación de la Administración Pública Nacional está bajo modalidades de vinculación que no implican relación de dependencia pero suponen contratos para realizar una tarea habitual. Por ejemplo, monotributo, locaciones de servicios u obra, contratos realizados bajo entes cooperadores u organismos internacionales de crédito, pasantías y trabajos eventuales, entre otros.

“El gran problema de la dotación en la administración pública es que hay casi 50.000 personas que no están concursadas y necesitamos avanzar en ese proceso, aunque, por supuesto, hay que hacerlo en etapas”, explicó a elDiarioAR Castellani. Sumados a 9.000 trabajadores y trabajadoras que ya habían ingresado a planta permanente de manera previa, Castellani señala que la gestión del Frente de Todos cerrará con 20.000 nuevos concursados, “lo que será un paso cualitativo importante en la estabilidad de esas personas”.

“La decisión regulariza la situación de personas que trabajan hace al menos cinco años en el Estado en una modalidad de designación transitoria”, detalló la funcionaria en declaraciones a Radio Nacional.

En ese sentido, Castellani aclaró que la norma, que autoriza el llamado a concurso de 11.172 cargos, “da la posibilidad de concursar para regularizar su situación a gente que trabaja en el Estado incluso desde los períodos de gobierno de los presidentes (Carlos) Menem, (Eduardo) Duhalde, de Cristina (Fernández de Kirchner) o mismo (Mauricio) Macri”.

“La diferencia es entre dotación y planta, que no son lo mismo. La dotación es la cantidad de personas que trabajan bajo cualquier modalidad en el Estado. Y lo que se estableció en su momento era que no hubiera un incremento de dotación, algo que no ocurre en este caso”, explicó Castellani al ser consultada sobre el decreto firmado oportunamente por el presidente Alberto Fernández y el ministro de Economía, Sergio Massa, en el que se determinó que no hubiera un incremento en la cantidad de trabajadores del Estado.

“No hay sueldos nuevos ni personas nuevas. No es un concurso que permite ingresar a alguien de afuera, sino que compiten los que forman parte de los organismos”, agregó Castellani. También aclaró la funcionaria que la decisión administrativa publicada hoy tiene que ver con cumplir el plan acordado en la paritaria celebrada en diciembre de 2020.

El 30 de septiembre de este año el secretario adjunto del gremio Asociación de Trabajadores del Estado (ATE Nacional), Rodolfo Aguiar, detalló en sus redes sociales que el acuerdo paritario firmado incluía liberar “la financiación para un proceso de pase a planta permanente de 11.172 vacantes, una de las principales deudas a la que el Gobierno Nacional se había comprometido a principios de año”.

