Un grupo inversor europeo compró la empresa de turismo Despegar por US$1.700 millones

La empresa de viajes online Despegar fue adquirida por Prosus, un grupo de inversión europeo por US$ 1.700 millones, según informó la compañía en un comunicado.

Tras la comunicación, la acción de la empresa mostró un fuerte incremento de 30% en Wall Street.

“Los accionistas de Despegar recibirán US$ 19,50 por acción en efectivo, lo que representa una prima de aproximadamente el 33% sobre su precio de cierre de US$ 14,65 al 20 de diciembre de 2024, y una prima de aproximadamente el 34% sobre su precio de cotización medio ponderado por volumen de 90 días. La transacción valora Despegar en aproximadamente US$ 1.700 millones”, dijo Despegar en un comunicado de prensa.

Asimismo señaló que: “el Consejo de Administración de Despegar recomienda a los accionistas de Despegar que voten a favor de la transacción. Esta recomendación sigue el consejo unánime de un comité especial del Consejo de Administración compuesto únicamente por consejeros independientes y que se formó en relación con la transacción”.

De acuerdo al comunicado oficial “Prosus tiene una probada experiencia en la creación de empresas tecnológicas líderes en todo el mundo. Despegar se beneficiará de los importantes recursos, la experiencia operativa y las avanzadas capacidades de IA que aporta Prosus”.

Damián Scokin, CEO de Despegar dijo: “Estamos encantados de unirnos al Grupo Prosus, ya que representa un importante paso adelante en nuestra misión de ampliar nuestro liderazgo en el mercado, y expandir nuestros servicios en toda América Latina”.

“La transacción representa un valor significativo para los accionistas de Despegar” añadió y afirmó que “nuestros clientes se beneficiarán del acceso a más servicios, mejores experiencias de cliente, mayores ventajas de fidelización y soluciones más completas adaptadas a sus necesidades”.

Por su parte, Frabricio Bloisi, CEO de Prosus, sostuvo que “Despegar se suma significativamente a nuestro sólido ecosistema en América Latina, un mercado con un increíble potencial de crecimiento. El anuncio de hoy tiene que ver con la oportunidad y el crecimiento”.

Goldman Sachs & Co. LLC actúa como asesor financiero exclusivo del Comité de la Transacción. A&O Shearman actúa como asesor jurídico de Despegar.

Con información de agencias.

IG