Massa mete a un hombre de la UIA a controlar importaciones para resolver la falta de insumos importados

En la conferencia anual de la Unión Industrial Argentina (UIA), el ministro de Economía, Sergio Massa, prometió resolver la falta de insumos importados para la producción. Para ello, anunció que incorporará al director ejecutivo y economista jefe de la UIA, Diego Coatz, se sume al “semáforo” que armó para determinar qué importaciones se aprueban y cuáles no en coordinación con la Secretaría de Comercio Interior, el Banco Central y la Aduana, organismos a cargo de Matías Tombolini, Miguel Pesce y Guillermo Michel.

Casi todas las industrias están afectadas por la falta de insumos productivos importados y algunas amenazan con despidos

Saber más

“En materia de cuidado de reservas, tema que sobrevuela en este salón -aludió Massa a la preocupación de los industriales reunidos en Parque Norte-. Sentíamos que había que reemplazar las SIMI (Sistema Integral de Monitoreo de Importaciones) porque había pedidos de dólares reiterados, había que mejorar la trazabilidad, había medidas cautelares por las que un juez decidía que era más urgente importar una Maserati, máquinas tragamonedas que insumos para la producción.” Las SIMI fueron reemplazadas para que todas las importaciones fueran controladas y se diera prioridad a las productivas, pero en el medio se trabaron en su totalidad. “Veo aquí sectores del automotor, Tierra del Fuego, alimentos, vamos a avanzar acuerdos para planificar las importaciones de 2022 y 2023 para que nadie tenga incertidumbre”, prometió Massa.

El moderador de su exposición, el secretario de la UIA, Miguel Ángel Rodríguez, le fue explícito en público: “Desde la UIA reclamamos que la industria se dedique a la producción, hay atraso en la aprobación (de las SIRA), que está afectando la cadena productiva. Cuando la SIRA sale autorizada, tiene fecha de pago, pero para el 90% de las empresas no es adecuada porque no conseguimos financiación. Ese plazo no es de mercado, es mayor a 180 días, necesitamos plazos normales”.

Pymes y reforma

“Nosotros quisimos separar la paja del trigo, y ahora no queremos que paguen justos por pecadores”, respondió Massa. “En primer lugar, para las pymes bajamos de 180 a 60 días”, aclaró el ministro. “Nosotros queremos que el acceso a dólares se use para trabajo y producción, no para un sistema de abuso que reina en el sector de comercio argentino.”

“El otro desafío es sentarnos en enero y febrero para hablar de un cambio de régimen impositivo para pymes, ir a un régimen de amortización acelerada”, se refirió Massa a una propuesta para incentivar la inversión a través del impuesto a las ganancias. Pero Rodríguez le insistió con las importaciones: “Estamos en una situación crítica, algunas empresas ya tienen quiebres de stock”.

