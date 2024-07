En medio de la turbulencia cambiaria, el Gobierno prevé para diciembre una inflación a 139% y un dólar a $1.016

En medio de la fuerte turbulencia cambiaria que atraviesa el Gobierno desde varios días atrás y que se intensificaron este lunes y martes, hoy se conoció que la previsión oficial para fin de año es que el dólar oficial llegue a 1.016 pesos en diciembre y que la inflación anual alcance 139,7 por ciento. Las estimaciones de Javier Milei y el ministro de Economía, Luis Caputo, se revelaron a través de un avance del proyecto de Presupuesto 2025 enviado hoy a la Cámara de Diputados. Es un paso formal habitual antes del envío del proyecto de Ley de leyes, que suele presentarse a mediados de septiembre.

Otra de las estimaciones clave que expone el documento es que el superávit comercial (la diferencia entre las exportaciones y las importaciones) cerrará en unos 22 mil millones de dólares, valores que serían un récord. Se señala que la recaudación se elevará en un 54,4% con respecto a este año y habrá un descenso de la presión tributaria, donde está previsto descender de 21,61 al 21,16% anual. La disminución está vinculada a que el Gobierno busca finalizar a fin de año con el Impuesto PAIS, creado a fines del 2019, que ya tiene fecha de vencimiento por ley para el 31 de diciembre.

El ministro de Economía firma el documento que llegó a Diputados, destacando como prioridades de la política presupuestaria para el próximo año un décalogo de la narrativa libertaria: “equilibrio fiscal, la asistencia social sin intermediaciones, la modernización y la simplificación del Estado así como el equipamiento y la modernización de las fuerzas de seguridad y defensa”, son los ejes del informe que entró a la Cámara baja.

Caputo prevé también que con la restitución del impuesto a las Ganancias, que quedó confirmado en la sanción del paquete fiscal junto con la ley Bases para 2025 habrá una suba del 47% respecto a este año. A su vez estima recaudar por el impuesto sobre los Bienes Personales un 61,9% más. “Los principales factores que explican esta suba son los aumentos de las bases imponibles sobre las cuales se aplica el impuesto”, explica el ministro en el texto.

Además, en medio de la nueva relación que la Nación está buscando tejer con las provincias a partir de la firma del Pacto de Mayo, el documento de Caputo prevé que los ingresos de origen federal de las jurisdicciones, incluyendo las compensaciones que dispone la Ley N° 27.429, resultarían 63,1% mayores al valor de 2024, representando 7,03% del PIB.

El documento ya tuvo cierto impacto político y en el ámbito económico. En el Congreso la réplica pasó porque el Gobierno nunca envió el Presupuesto 2024 cuando asumió Milei. “Permite tener una visión mucho más realista del presupuesto, por su ejecución, más que por una planificación que no se cumplió”, comentaron desde la bancada de la UCR.

“La incertidumbre sobre si la economía ya alcanzó el piso o no persisten”, sentenció Tomás Canosa, economista y docente de la UBA. Destacó que el superávit se debe tanto a un incremento de las exportaciones agrícolas como también a la contracción de la actividad, y cuestionó: “Este dato alentador en materia de superávit comercial no logra despejar la incertidumbre cambiaria como vimos estos días. Porque si bien el BCRA acumuló US$ durante el 1º semestre, no fue al ritmo que se esperaba”, escribió en un hilo de Twitter.

CRM/MC