El mercado, desconcertado con las intervenciones del Banco Central: “Nos está regalando dólares a futuro, y además nos subsidia”

El dólar blue continuó su escalada sin control y tocó el umbral de $340, en una jornada frenética en el mercado financiero, en donde hubo mucha expectativa por nuevas medidas, que luego de anunciarse, tuvieron un impacto negativo en los mercados, que se quedaron con “sabor a poco o nada”.

De esta forma, se despertó el dólar blue, se puso a la delantera de dólares argentinos y se acopló rápidamente a los valores del dólar contado con liquidación (resultado de la compleja operación de comprar títulos y venderlos para hacerse de dólares en el exterior), que se pacta fuera de las pantallas y que cotizó hoy a $340.

La mañana arrancó con mucha incertidumbre, que se fue acrecentando sobre las horas siguientes: el sinceramiento de un desdoblamiento de dólar turista en el mercado de cambios, su anuncio confuso de implementación, la sensación de que las medidas no resuelven la crisis, y los rumores de una salida de Miguel Pesce al frente del Central no hicieron más que convulsionar más los mercados.

Por caso, el Banco Central se mantuvo muy activo en dos frentes, por un lado intentando mantener la cotización de los bonos, emitiendo pesos y comprando bonos, -en un día en que el riesgo país alcanzó los 2830 puntos- y, por el otro, realizando operaciones de venta en el spot (del momento) y el mercado futuro, intentando bajar las expectativas de una devaluación.

Pero la presión a la que está siendo sometido el Central para no devaluar cuando el mercado cree totalmente lo contrario, le comenzó a jugar en contra en el mercado, que hoy le marcó las inconsistencias: hoy hubo mucho desarme grande de inversores con posiciones en pesos, de letras y bonos, con lo que el BCRA tuvo que salir a comprar los bonos para sostener el precio del bono del Tesoro; mientras eso pasaba, salía a vender bonos en dólares para bajar el dólar Bolsa, MEP y el CCL.

Regalando dólares a futuro

Además, advirtieron que por su intervención en el mercado de futuros para bajar el dólar, sólo agravó más las inconsistencias: “Por querer mantener el dólar hoy Pesce nos está regalando dólares a futuro, y además nos subsidia con una tasa de 2% por usar dinero prestado para hacer la operación”, graficó un operador que, como otros, apenas pudo despegar de la pantalla.

En el mercado de futuros, el Banco Central apareció prácticamente como el único vendedor de un dólar a futuro a 160-170 dólares, a no más de 90 días“, y apostó fuerte con una intervención diaria que está alcanzando los 898 millones de dólares en el mes. Este jueves vendió 50 millones este jueves y lleva vendidos en lo que va de esta semana 340 millones de dólares, según fuentes del mercado.

Según datos aportados por el Rofex, se negociaron 1,3 millones de contratos, monto inusualmente elevado.

Por otro lado, al sostener el precio de los bonos, el Central armó, sin proponérselo, un apetito mayor de los inversores pasar seguir apostando en contra del Central, es decir, a favor de una devaluación.

“El BCRA nos subsidia, mientras nosotros apostamos contra sus posiciones. Es de no crecer. Es decir, nosotros compramos letras atadas a la inflación, las ponemos en garantía para pedir un préstamo en caución, y ellos nos regalan el dólar futuro a un precio barato, y en paralelo nos sostiene el precio de la letra CER. La diferencia de tasas entre lo que pagamos por la caución 5% y lo que obtenemos por la Letra 7%, nos da un rendimiento a favor de 2%”, ejemplificó un operador.

El ritmo de ventas a futuro de parte de la entidad monetaria se agudizó en los últimos días, ya que lleva comprometidos en el mercado Rofex, posiciones abiertas por 8000 millones de dólares, y cuando el cupo del mercado del Rofex alcanza los 9000 millones de de dólares.

“Pesce está desbocado, se está acercando peligrosamente al tope permitido por el mercado, que sólo fue levantado en el 2015 cuando el presidente del Central era Alejandro Vanoli y fue un escándalo”, recordó otro analista financiero.

La escalada

Ayelen Romero, de Rava sostuvo que este jueves “ la rueda se tornó turbulenta, con contundentes aumentos en los dólares financieros y mucha incertidumbre frente a los cambios que puedan suceder en nuestro país. De esta manera, los rumores son el termómetro del mercado y llevan al público inversor a resguardar su capital y no perder en relación con la moneda dura”.

Apenas comenzó la jornada los dólares financieros comenzaron a escalar a pasos agigantados. “El minuto a minuto de continuas operaciones llevó al dólar MEP a ubicarse a un valor máximo del día de $329,33, mientras que el CCL su valor máximo llegó a $341,60 teniendo en cuenta en ambos su cotización medida a través del bono GD30. De esta manera, con la campana final el dólar MEP cerró en $326,09 con un aumento del 7,5% mientras que el dólar CCL en $329,82 con un aumento del 6,8%”, resumió Romero.

Con relación a la cotización del contado con liqui “podemos ver en su cotización cómo los inversores continuamente buscan disponer del capital fuera del riesgo local en este contexto”, agregó .

Asimismo, los analistas de mercado denotaron muchas operaciones de cobertura: “Hubo también salida de depósitos en pesos, en donde ahorristas comenzaron a cubrirse mirando a tiíulos de ON corporativos, para eventualmente poder salir a un dólar cable (dólar Bolsa, MEP)”.

Otra dato elocuente es que ante esta incertidumbre y la falta de gasoil, el campo se planta sobre la soja y realiza liquidaciones de dólares al Central de a cuentagotas.

El portal especializado FyO advirtió que las ventas de soja son las más bajas de los últimos 20 años y dijo que si bien en esta campaña el precio acompañó al productor, “la incertidumbre política y económica y el impacto de la brecha cambiaria fueron determinantes para los productores al momento de tomar decisiones, tomando a la soja como un resguardo de valor”.

Por último, otro analista consideró que si no se baja la brecha cambiaria, no hay solución. “El nuevo dólar tarjeta-turista es la nada misma, encima crearon otro dólar y lo que vemos es que el blue va a competir con este nuevo dólar con una prima, o sea, más alto. Lo que esperamos es que salgan a reventar el mercado de MEP y CCL con alguna regulación anti cartera propia de los brokers, pero la clave acá para terminar con todo esto es o bajar retenciones o bajar la brecha, si no los dólares oficiales no aparecerán”.

