Por un pago al FMI, las reservas del Banco Central cayeron por US$ 760 millones en un día

Tan solo en un día, el Banco Central perdió US$ 760 millones, como consecuencia de un importante pago al Fondo Monetario Internacional y ventas en el mercado cambiario. De esta manera, no logró terminar con la racha vendedora de reservas que inició seis ruedas atrás.

El pago al Fondo Monetario fue por US$ 750 millones, según fuentes oficiales. No obstante, pudo mostrar la menor pérdida desde que ésta se iniciara, al ceder por sus intervenciones sobre el mercado unos US$ 18 millones.

De esta manera, las reservas del BCRA cayeron a US$ 34.130 millones, quedando más cerca de perforar los US$ 34.000 millones, otro piso clave desde el punto de vista del mercado.

El hecho ocurrió en una jornada donde las liquidaciones por la “CAM 9”, la rueda del MAE en la que el Central está habilitado a pagar $300 a algunos exportadores, por lo mismo que en el sistema de negociación electrónica Siopel les adquirió a $225,30 a otros exportadores, escalaron hasta los US$ 153,5 millones, el máximo en dos semanas.

Con la venta de este jueves, el BCRA ya perdió en mayo unos US$ 276 millones en intervenciones en el mercado y elevó a US$ 470 millones el total de ventas de las últimas seis ruedas. Además, aumentó su perjuicio patrimonial, el que luego será compensado por el Gobierno con otro bono de dudosa valía, hasta los $130.600 millones.

Estos datos cambiarios son seguidos atentamente por el mercado, ya que la tenencia de reservas netas se encuentra en niveles cada vez más críticos. Esto ocurre mientras la deuda que el BCRA asumió con los importadores -al haber postergado pagos mediante las SIRA- supera ya los US$ 14.000 millones.

