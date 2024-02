Pese al ruido político, los dólares siguen a la baja

Aunque el clima político está revuelto, hay un signo de la economía que se muestra inalterable: el valor del dólar paralelo. Mientras crece la escalada del conflicto del Gobierno Nacional con la provincia de Chubut, peligra la aprobación del DNU en la bicameral y La Rioja advierte que no puede hacer frente a sus obligaciones en un virtual default, el dólar sigue a la baja.

La oferta de dólares del agro que alimentan el contado con liqui y el poco o nulo exceso de pesos en la economía, hace que las cotizaciones no reaccionen y pese más la coyuntura económica que la política.

La coyuntura económica muestra que las expectativas de una devaluación en el corto plazo son cada vez más bajas, que el Gobierno continúa con su estrategia de deslizamiento del tipo de cambio al ritmo del 2%, y suma reservas mediante la compra de dólares en el mercado libre de cambios.

En la jornada el dólar blue profundizó la baja, retrocedió otros diez pesos y se ofreció a $1.045 para la compra y $1.075 para la venta. Con la baja de hoy acumula cinco ruedas retrocediendo (40 pesos) desde los $1.015 que tocó hace exactamente una semana.

De esta manera en lo que va de febrero la divisa marginal retrocedió 125 pesos o 10,46% y la brecha se redujo al 27,2%

La cotización del dólar MEP tuvo una pequeña baja de 5 pesos pesos (-0,44%) y cotiza a $1046,41. En el mes cae 130 pesos (-11%) y la brecha está en menos del 25%. Según indicó el analista financiero, Salvador Vitelli, el menor valor de los últimos 4 años en términos reales.

Dólar MEP cotizando en torno a los $ 1.050.



En términos reales, el menor valor de los últimos 4 años. pic.twitter.com/mXdxukAjvG — Salvador Vitelli (@SalvadorVitell1) 27 de febrero de 2024

La cotización contado con liqui (CCL) cedió $8,37 y se alejó de los $1.100. Tras el ajuste diario, el tipo de cambio mayorista es de $841,10, cincuenta centavos por encima de ayer. El valor del billete en el Banco Nación es de $860 y en el promedio de los bancos es de $884,03. La cotización para el dólar turista o tarjeta para consumos en el exterior con un 60% de impuestos es de $1376 y es el más caro del mercado.

El volumen operado en el segmento de contado de este martes fue de US$ 385,39 millones, de los cuales el Banco Central compró US$ 142 millones, y el resto quedó en mano de los importadores. En febrero acumula compras por US$ 2.395 millones y desde el 13 de diciembre totaliza US$ 8.530 millones. Las reservas brutas de la autoridad monetaria subieron 68 millones respecto de ayer y se ubican en los US$27.556 millones.

MM con información de la agencia Télam.