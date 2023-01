Precios Justos: las organizaciones piqueteras vuelven a relevar el cumplimiento en supermercados

El Movimiento Popular La Dignidad inició este lunes a las 10 de la mañana un operativo de relevamiento de los artículos que se encuentran detro del programa de Precios Justos, cuya primera etapa tiene vigencia hasta fines de febrero. El acuerdo oficial incluye una canasta de cerca de 2.000 productos a valores congelados y, según admiten el propio Gobierno, enfrenta algunos “desafíos” en términos de abastecimiento.

Pasadas las 10.30 de este lunes, representantes de la organización se encontraban en el supermercado Coto del barrio porteño de Once y tenían previsto continuar con un recorrido por grandes cadenas de la ciudad de Buenos Aires. Según pudo saber elDiarioAR de fuentes de la organización, luego de una primera semana con relevamientos en CABA, está previsto que se extienda al Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) y la tercera “a todo el país”.

Los “censistas” ingresan a los distintos locales y realizan una inspección de los productos incluidos en Precios Justos, con especial atención a la situación del abastecimiento. “Hay un faltante del 50% promedio de los productos que las empresas acordaron con el Estado nacional”, aseguró Rafael Klejzer, exfuncionario de Desarrollo Social y referente nacional de La Dignidad.

“Hace unos meses las empresas no respetaban los precios, hoy lo que no se está respetando es el abastecimiento. Un consumidor entra en el supermercado y encuentra las góndolas vacías”, sumó.

El del movimiento La Dignidad es un relevamiento independiente de la Secretaría de Comercio; se trata de una iniciativa particular de la organización. De todos modos, el organismo que conduce Matías Tombolini estableció una coordinación con los municipios para que puedan controlar el programa y, como incentivo, quedarse con el dinero de las multas recaudadas.

Es la segunda semana de relevamientos, que buscan poder sacar algunas conclusiones en limpio. En la primera semana detectaron que las tres empresas que integran el “podio incumplidor” –es decir, que menos cumplen con el acuerdo– se encuentra Molinos Río de la Plata, Molino Cañuelas y Ledesma.

📍Hoy viernes 27 de Enero finalizamos la primer semana del control de Precios del programa Precios Justos.🛒

Hoy ponemos el ojo en las empresas productoras de alimentos.

En este podio incumplidor ( las 3 empresas que menos cumplen el acuerdo de precios) nos encontramos con pic.twitter.com/BNgzKxwa8u — Rafael Klejzer (@rafaelklejzer) 27 de enero de 2023

En el caso de Molinos Río de la Plata, los principales faltantes encontrados fueron aceite, arroz y fideos. “En el caso de los fideos además sacó un producto a la venta de muy similares características al incluido en el programa, pero a un precio mayor”, señalaron. El aceite es el producto que más faltó de la oferta de Molinos Cañuelas y, en lo que respecta a Ledesma, se detectaron fallas de abastecimiento en el azúcar.

“Estas tres empresas no son pequeñas, no tienen problema de stock ni de ganancias. Están incumpliendo un acuerdo que firmaron con todxs nosotrxs, y lo hacen impunemente. No lo permitamos”, denunció Klejzer en sus redes sociales.

El movimiento piquetero no es el único que realiza fiscalizaciones sobre el programa sino que, según Tombolini, “participan todos los sectores”. De hecho la diputada Elisa Carrió hizo una denuncia por la colaboración en esta tarea del sindicato de Camioneros.

Por parte de la Secretaría de Comercio se realizaron hasta el momento 1.813 inspecciones en puntos fijos de Precios Justos. Sumado a lo que surgió de monitoreos de otros programas, se realizaron hasta el momento multas por $440 millones, además de algunas clausuras.

Precios Justos, segunda etapa

El secretario de Comercio anunció que en los próximos días Precios Justos podría sumar 124 empresas proveedoras al programa. Además, confirmó que buscarán mantener su vigencia hasta el 31 de diciembre de 2023.

Como anticipó elDiarioAR, se mantienen negociaciones para el lanzamiento de la segunda etapa del programa, que comenzaría luego del 28 de febrero e incluiría un ajuste de precios en torno al 3%.

“Vamos camino a que sean 482 empresas en pocos días”, dijo el secretario en referencia a las negociaciones iniciadas con las empresas para darle continuidad al acuerdo voluntario Precios Justos. Además señaló que el cumplimiento del programa “en materia de stock ronda el 70%, la señalización 77%, y en precios fijos el 98%”. Según afirmó, “el desafío más grande es que el producto esté en la góndola, que el abastecimiento se cumpla”.

DT