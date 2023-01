Recompra de bonos: la CNV comenzó a indagar presencialmente a las 10 sociedades de bolsa señaladas e irá al Congreso a explicar

La Comisión Nacional de Valores (CNV), que preside Sebastián Negri, comenzó una investigación “por partida doble”: averigua si hubo filtración de “inside information” previa a la recompra de deuda que anunció el Ministerio de Economía y si existieron “maniobras especulativas” para generar una suba de los dólares financieros y forzar una devaluación.

Esta semana realizó pedidos de información a las diez principales sociedades de bolsa (Alycs) sobre los mayores compradores de bonos en un rango de cinco días. Este jueves comenzaron reuniones presenciales en la CNV con ejecutivos de las Alycs, que luego seguirán con sus clientes, para investigar las “motivaciones” detrás de operaciones inusuales.

La CNV podría entregar el listado a la Justicia y se presentará al Congreso a responder preguntas de la oposición.

El viernes pasado, Massa le solicitó a Negri a través de una carta investigar la “posible filtración de información sensible respecto de la decisión del Gobierno en la recompra de deuda en moneda extranjera”. Por otro lado, pidió averiguar acerca de la existencia de “maniobras especulativas en la compra-venta de títulos públicos”, con el objetivo de “manipular la plaza y generar un alza en las cotizaciones de los tipos de cambio paralelos”.

Según observan en la CNV, el volumen promedio operado en MEP era de unos u$s70 millones diarios, pero los días previos a la noticia ascendió a u$s100 millones. También registraron movimiento en cauciones, pese a que había “tasas altas”. El miércoles del anuncio, los bonos en dólares tuvieron un alza promedio del 7%. Por eso, el segundo pedido de Massa era identificar “posibles beneficiarios de esas maniobras”.

A partir de este lunes, la CNV comenzó a requerir información a las 10 principales sociedades de bolsa. Algunos datos llegaron el miércoles, y esperan contar con todo el material para este viernes. Hicieron el requerimiento de legajos de clientes, sus patrimonios y hasta sus declaraciones juradas impositivas. Para que pueda ser un trabajo rápido, el “recorte del universo” se hace sobre las diez cuentas comitentes que tuvieron mayores operaciones de compras de bonos entre lunes 16 y el viernes 20 de enero (tres días previos y dos posteriores al anuncio de Massa).

El objetivo es encontrar si hubo “inusualidades”, ya sea la toma de cauciones en personas que nunca se habían financiado, o cuentas que operaron por primera vez la compra de bonos o que no puedan justificar sus ingresos, según indica Ambito. Para eso, el pedido de datos fue sobre las compras que se hicieron, el fondeo de las cuentas, si hubo ganancias o pérdidas, la constitución de la cartera propia y el origen de los fondos.

Con toda esa información, la CNV realizó citaciones a sociedades de bolsa, que comenzaron este jueves a las 11 de la mañana en la sala de audiencias. Allí se pregunta sobre las carteras que operaron, “la motivación” detrás de las transacciones, y si tienen relaciones con funcionarios públicos. Esta semana y la próxima hay dos reuniones pactadas por día, y luego seguirán con los clientes de las Alycs.

Si bien la realización de un sumario puede durar más de un año, para marzo o abril esperan tener algún resultado preliminar. La CNV podrá presentarle a la Justicia la lista de personas humanas y jurídicas que adquirieron bonos en las semanas previas a la implementación de la medida de recompra de deuda, dado que se dispuso el levantamiento del secreto bursátil. Así se refleja en la carta enviada de Negri hacia el juzgado criminal y correccional numero 6, donde se tramita la causa.

El siguiente paso de la CNV, en febrero, será presentarse en el Congreso. “Ya estamos en comunicación con las autoridades parlamentarias y nos ofrecemos a ir a dar todas las explicaciones, siempre resguardando el secreto bursátil”, comentó una fuente oficial. El caso podría derivar en multas, quita de licencias de Alycs o hasta consecuencias penales, en un trabajo que realiza la CNV no solo con Economía y la Justicia, sino que también podría realizar cruces con la UIF, la AFIP y la IGJ. De momento no hubo solicitudes de información a la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos (SEC por su sigla en inglés), pero no lo descartan: aseguran que por estar adheridos en un convenio multilateral, los datos que sean requeridos pueden llegar en un mes.