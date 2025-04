Trump, sobre el caos en los mercados: “A veces hay que tomar medicinas para arreglar algo”

El presidente de EEUU, Donald Trump, dijo este domingo por la noche, en el Air Force One de regreso a Washington desde Florida, que “a veces hay que tomar medicinas” al ser consultado por las ventas masivas de valores que están causando caídas históricas en las bolsas mundiales.

“No quiero que nada baje, pero a veces hay que tomar medicinas para arreglar algo”, dijo Trump a los periodistas a bordo del avión presidencial en relación con las consecuencias económicas de su guerra comercial, que algunos analistas consideran que está conduciendo al mundo a una recesión global: “He hablado con muchos líderes, europeos, asiáticos, de todo el mundo. Están deseando llegar a un acuerdo. Pero les dije: no vamos a tener déficits con sus países. No vamos a hacer eso. Porque, para mí, el déficit es pérdidas. Vamos a tener superávits o, en el peor de los casos, vamos a quedar en tablas. Vamos a ingresar más de un billón de dólares en un corto plazo gracias a los aranceles que ya aprobé y están en vigor. Ahora, ¿qué va a pasar con el mercado? No te lo puedo decir. Pero sí te puedo decir que nuestro país se volvió mucho más fuerte”.

“Hemos sido tratados muy mal por otros países porque hemos tenido liderazgos estúpidos que permitieron que esto ocurriera”, añadió, sin dejar claro si incluía su primer mandato –2016-2020– entre esos “liderazgos estúpidos”.

Trump no mostró señales de dar marcha atrás en sus planes arancelarios, que este 9 de abril escalarán a la siguiente fase de gravámenes adicionales: “No puedo decir qué va a pasar con los mercados. Pero nuestro país es mucho más fuerte”. Así mismo, afirmó que no sellaría un acuerdo con Pekín a menos que se resolviera el déficit comercial con China: “A menos que resolvamos ese problema, no voy a hacer un acuerdo”.

El presidente de EEUU también añadió que había hablado con líderes europeos y asiáticos sobre los aranceles implementados por su administración, y señaló: “Están deseando llegar a un acuerdo, quiero resolver el problema del déficit que tenemos con China, con la Unión Europea y con otras naciones, y ellos van a tener que hacerlo. Y si quieren hablar de eso, estoy dispuesto a hablar. Si no, ¿por qué querría hablar? Ellos quieren hablar, pero no habrá negociación a menos que paguen mucho dinero cada año”.

Los agentes de aduanas de EEUU comenzaron a aplicar el sábado el arancel unilateral del 10% de Trump sobre todas las importaciones de algunos países. Los aranceles “recíprocos” más altos, de entre el 11% y el 50% para países concretos entrarán en vigor el miércoles a las 12:01 am.

elDiario.es