Vuelven a subir los dólares paralelos después de que se esfumó el efecto de la recompra de deuda

El impacto del anuncio de la recompra de deuda duró 24 horas. Después de que el ministro de Economía, Sergio Massa, comunicara el miércoles a las 9 que iba a adquirir sobre todo bonos Globales, los mismos con los que operan los dólares MEP (Mercado Electrónico de Pago) y CCL (contado con liquidación o liqui), tanto estos dos tipos de cambios legales como el blue o ilegal reaccionaron a la baja después de semanas en alza. Pero el jueves ya empezó a rebotar el CCL y este viernes subieron los tres. El efecto del anuncio se esfumó rápido. “Las medidas fueron humo”, opina un operador bursátil.

El contado con liqui se elevó hoy a $ 361,04, un 1,6%. El dólar MEP o bolsa se incrementó a $ 352,52, un 5,9%. Por efecto contagio aumentó también el blue, a $ 376, un 0,5%. El mayorista, en cambio, avanza lento, 0,1%, a $ 183,45. El dólar turista, para las compras con tarjeta en el exterior por debajo de los US$ 300 mensuales, está a $ 333,64 y Qatar, para las operaciones por encima de US$ 300, a $ 381,30.

“La utilización de US$ 1.000 millones para dicha recompra presenta sus interrogantes”, advirtió ayer la sociedad Invertir en Bolsa (IEB) en su informe semanal. “En un momento en el que el valor de los dólares parece estar despertándose (a pesar de las intervenciones por parte del Gobierno), en el que la sequía amenaza con reducir sensiblemente la oferta de divisas que aportaría el agro (en un escenario base puede representar una caída en el ingreso de divisas de US$ 10.000 millones y unos US$ 3.000 millones menos de recaudación para el Tesoro , e importaciones pisadas fuertemente con su correlato negativo en el nivel de actividad suena temeroso destinar ese monto a este programa. En este sentido creemos que el ministro aún conserva un as bajo la manga: nunca intentó renegociar con el Fondo (Monetario Internacional, FMI) las metas de reservas, aún cuando los precios que debió pagar la Argentina por las importaciones de gas se dispararon luego de la invasión a Ucrania por parte de Rusia. Cabe recordar que la balanza energética representó en 2022 una salida de aproximadamente US$ 7.200 millones. En este sentido creemos que el desenlace queda abierto en cuanto al efecto neto que terminen teniendo estas medidas. Lo que sí termina siendo claro es que se confirma una preocupación oficial por los movimientos de los diferentes dólares y que esta operación, que ya se venía realizando para contener a los dólares financieros (el Banco Central compra bonos contra dólares y luego los vende contra pesos), ha quedado ahora blanqueada”, concluyó IEB antes de la suba de hoy de los dólares paralelos.

En cuanto al blue, un cuevero cuenta que “hay varias empresas que venden producto y no lo pueden reponer y para resguardarse compran dólares”. “Otras que tienen que importar y el Central les pide los billetes para poder girar. Igualmente sigue siendo un mercado chico, más aún en enero”, aclara el operador del blue.

Mientras, continúa la polémica sobre la presunta filtración de información privilegida que llevó a que los bonos que iba a ser recomprados fueran demandados este lunes y martes. Se trata de un supuesto delito. “Parece una operación diagramada con anticipación y de la cual algunos sectores pudieron haber tomado conocimiento del anuncio y beneficiarse”, presentó un escrito el senador de Juntos por el Cambio Juan Carlos Romero. Diputados de la misma alianza también formularon sus reclamos. “Junto con varios diputados de la oposición, ayer presenté un pedido de interpelación al ministro @SergioMassa para que explique los fundamentos de la recompra de bonos y su sospechoso efecto en los mercados”, explicó por Twitter Fernando Iglesias. Su colega Maximiliano Ferraro no se unió a ese pedido, está analizando el caso, pero tuiteó: “El Ministerio de Economía debe informar quiénes compraron bonos previo al anuncio. Todo huele a que algunos vivos tuvieron información privilegiada”.

