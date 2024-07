Zurich celebra sus 60 años en el país con la campaña “Cobertura Argentina”

Zurich celebra sus 60 años en el país con una campaña que celebra la solidaridad distintiva de la sociedad argentina, destacando aquellos favores y “gauchadas” típicos de nuestro país, como llegar a última hora al banco y que te abran la puerta o recibir una mano ante un evento climático. Además, bajo el lema “Protegiendo a los que mejor protegen”, el comercial refleja cómo Zurich ayuda a los clientes a proteger el hogar, la vida, el auto y los objetos personales.

El spot publicitario, que ya está disponible en YouTube, fue desarrollado por Camping is The New PicNic, y filmado bajo la dirección de Welcome.