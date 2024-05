Chief Adjuah, Jakob Bro y Kinga Glyk, las figuras internacionales del jazz que llegan este mayo

El estadounidense Chief Xian aTunde Adjuah, el danés Jakob Bro y la bajista polaca Kinga Glyk son las visitas internacionales que Bebop Club, el tradicional espacio dedicado al jazz en Palermo Soho, presenta durante lo que queda de mayo.

El trompetista, multiinstrumentista, compositor, productor y diseñador de instrumentos musicales Chief Xian aTunde Adjuah, conocido anteriormente como Christian Scott, se presentará el martes 14 y el miércoles 15 a las 20:00 y a las 22:45. Su visita en octubre pasado, la primera a Argentina, fue todo un éxito y su regreso se produce a pedido del público.

Nominado a seis Grammys y ganador de dos premios Edison, es uno de los músicos más importantes del jazz mundial actual.

Se presentará en formato de quinteto junto a Cecil Alexander en guitarra, Ryoma Takenaga en contrabajo, Ele Howell en batería y el multinstrumentista Morgan Guerin.

Es el fundador y CEO de la Stretch Music App and Recording Company. Jefe y OBA de la Nación Xodokan, Chief Adjuah es nieto de la luminaria y leyenda de Luisiana, el difunto Gran Jefe Donald Harrison Sr., y del Gran Griot de Nueva Orleans y fundadora del Instituto Guardians, Herreast Harrison.

También es sobrino del innovador del jazz y saxofonista y compositor NEA Jazz Master, el Gran Jefe Donald Harrison Jr.

Adjuah (y su hermano gemelo Kiel Adrian Scott) se unieron a la bandera Guardians of the Flame de su abuelo en 1989 cuando tenían cinco años.

Desde 2001, Adjuah lanzó trece grabaciones de estudio aclamadas por la crítica, cuatro álbumes en vivo y una colección de grandes éxitos. Es ampliamente reconocido como el progenitor del estilo “stretch music”. NPR lo aclamó como “el que inaugura una nueva era del jazz” y la revista JazzTimes lo consideró “el joven dios del estilo del jazz” y “el arquitecto de una fusión comercialmente viable”.

El aclamado guitarrista y compositor danés Jakob Bro, en tanto, se presenta junto a su nuevo trío con el trompetista noruego Arve Henriksen y el baterista español Jorge Rossy. Tocará Uma Elmo, el quinto trabajo de estudio para el reconocido sello ECM. Lo hará el sábado 18 y el domingo 19 a las 20 y a las 22.45.

Bro (1978) es un guitarrista, compositor y artista discográfico de ECM radicado en Copenhague, Dinamarca. Su último álbum es Strands, una grabación en vivo de 2023 con los maestros del jazz danés Palle Mikkelborg y Marilyn Mazur.

Su producción para ECM Records también incluye el emotivo homenaje Once Around the Room: A Tribute to Paul Motian (2022), codirigida por Joe Lovano, y otros álbumes aclamados por la crítica como Uma Elmo (2021) con Arve Henriksen y Jorge Rossy; Returnings (2018) con Palle Mikkelborg, Thomas Morgan y Jon Christensen; y los álbumes de trío Bay of Rainbows (2018), Streams (2017) y Gefion (2016).

Finalmente, el lunes 27 y el martes 28 (también a las 20 y a las 22.45) se presenta por primera vez en Argentina a la bajista eléctrica polaca Kinga Glyk.

Acaba de lanzar su quinto álbum, Real Life. El disco fue co-producido por el fundador de Snarky Puppy, Michael League, y cuenta con una impresionante alineación de músicos, incluyendo a Robert “Sput” Searight, Casey Benjamin, Brett Williams, Nicholas Semrad, Julian Pollack, Celeb Sean McCambell y Grégoire Maret. Es importante destacar que el álbum será lanzado por la renombrada compañía editorial de música Warner Music Group.

Su álbum, Feelings ganó popularidad con el video musical de la canción “Joy Joy”, el cual fue visto por más de un millón de personas en YouTube. El álbum fue producido por Paweł Tomaszewski, contando con destacados artistas como Calvin Rodgers, Brett Williams, Anomalie, Bobby Sparks II, Mateus Asato, Ruth Waldron, Joachim Mencel y Sławomir Berny.

En 2016, un video de la bajista interpretando “Tears in Heaven” de Eric Clapton ganó inmensa popularidad después de ser compartido por BASS PLAYER UNITED en Facebook, alcanzando impresionantes 20 millones de vistas.

