La historia del doble de Harry Potter que quedó en silla de ruedas tras un accidente en el rodaje

La historia de Harry Potter la vieron (y leyeron) millones de personas en los últimos 20 años. Pero hay una parte del rodaje de la saga poco conocida hasta ahora: David Holmes, doble de las escenas de acción del actor que encarna a Harry Potter, sufrió un accidente en la penúltima película que lo dejó en silla de ruedas. La historia se va a contar ahora en un documental, David Holmes: el niño que sobrevivió.

Holmes, un prodigio de la gimnasia, fue elegido cuando era un adolescente para ser el doble de Daniel Radcliffe desde la primera película de Harry Potter. Ambos desarrollaron una gran amistad durante la década siguiente. “Ser doble de acción era mi vocación y ser el doble de Harry Potter era el mejor trabajo del mundo”, reflexionó Holmes en una publicación en Instagram para anunciar el documental.

Pero, en enero de 2009, sufrió un accidente que cambió su vida. Holmes estaba trabajando en Harry Potter y las reliquias de la muerte: parte 1 cuando una explosión durante un ensayo le tiró al suelo y le dejó paralizado todo el cuerpo desde el pecho a los pies con una lesión en la columna. “El documental cuenta la historia no solo de mis logros delante de la cámara, sino también los retos a los que me enfrento cada día y mi actitud ante la vida tras sufrir una rotura de cuello”, valora Holmes. “En el turbulento mundo en el que vivimos ahora, me gustaría citar a Harry: 'Seremos más fuertes cuanto más unidos estemos, y más débiles cuanto más divididos'”.

El filme tiene detrás a Sky y HBO Documentary Films, y el propio Daniel Radcliffe figura como productor ejecutivo. Holmes le agradece su apoyo a lo largo de los años: “Quiero darle las gracias por su disposición para ayudarme a contar mi historia y por años de apoyo, amistad y cariño. Estamos muy orgullosos de nuestro trabajo en las películas de Harry Potter y de la alegría y consuelo que ofrecen a quienes las ven”.