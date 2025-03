Millie Bobby Brown responde a los periodistas que critican su imagen: “Me niego a pedir perdón por crecer”

Millie Bobby Brown se pronunció en Instagram sobre los titulares publicados en diferentes medios de comunicación acerca de su imagen y su aspecto físico. La actriz y modelo, que ahora tiene 21 años, publicó un video en el que lee lo que la prensa dijo recientemente de ella, abordando así un tema que considera que es “más importante” que ella misma y del que alega que es “necesario hablar”.

Brown lleva formando parte de la industria del entretenimiento desde que debutara en 2013 en Once Upon a Time in Wonderland. Poco después, su papel en Stranger Things la catapultaría de forma definitiva al estrellato. Aunque la actriz comenzó a ser conocida cuando solo tenía 10 años, denuncia que, “por alguna razón”, la gente “no puede crecer” con ella. “Actúan como si debiera permanecer congelada en el tiempo, como si debiera seguir teniendo el mismo aspecto que en la primera temporada de Stranger Things”, dice en Instagram, asegurando que se convirtió en el “objetivo” de las críticas.

Señalando directamente los titulares que se escribieron sobre su físico en algunos medios y el nombre de los periodistas, Millie Bobby Brown apunta a “la gente que está tan desesperada por derribar a las mujeres jóvenes”. Algunos de los titulares rezan “¿Por qué la generación Z, como Millie Bobby Brown, envejece tan mal?”, “¿Qué se hizo Millie Bobby Brown en la cara?” o “Millie Bobby Brown es confundida con la madre de alguien mientras guía a su hermana pequeña Ava por Los Ángeles”.

“Esto no es periodismo. Esto es acoso. El hecho de que escritores adultos dediquen su tiempo a diseccionar mi cara, mi cuerpo y mis decisiones es inquietante”, dice la actriz en el video publicado en redes sociales, añadiendo que es “peor aún” que “algunos de esos artículos estén escritos por mujeres”. “Siempre hablamos de apoyar y alentar a las mujeres jóvenes, pero cuando llega el momento, parece más fácil derribarlas para conseguir clics”, declara Millie Bobby Brown.

La también modelo lamenta que haya personas que no puedan “soportar ver a una chica convertirse en mujer” en unas “determinadas condiciones” que no son las que ellos eligieron. “Me niego a pedir perdón por crecer. Me niego a empequeñecerme para encajar en las expectativas poco realistas de la gente que no puede soportar ver a una chica convertirse en mujer. No me avergonzarán por mi aspecto, por cómo me visto o por cómo me presento”, afirma Millie Bobby Brown en el video, que no tardó en viralizarse.

La actriz comenta que “nos convertimos en una sociedad en la que es mucho más fácil criticar que hacer un cumplido” y se pregunta “por qué la reacción instintiva es decir algo horrible en lugar de decir algo amable”. “Si no estás de acuerdo con esto, tengo que preguntarte: ¿qué es lo que realmente te incomoda tanto?”, dice la actriz, asegurando que “debemos mejorar” y pidiendo que haya un cambio: “No solo por mí, sino por todas las niñas que merecen crecer sin miedo a ser destrozadas por el simple hecho de existir”.