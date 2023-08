Murió Ron Cephas Jones, actor de 'This is us', a los 66 años

El actor estadounidense Ron Cephas Jones, conocido mundialmente por su papel en la serie This is us, falleció este sábado 19 de agosto a la edad de 66 años.

El intérprete murió a consecuencia del “problema pulmonar” que sufría desde hace tiempo, explicó su representante a la revista People.

Ganó dos premios Emmy por dar vida a William Hill en la aclamada This is us, la serie de NBC. También trabajó en otras ficciones de televisión como Mr Robot, The Get Down, Luke Cage, Buscando a Alaska y, más recientemente, Truth be told.

“A lo largo de su carrera, cualquiera que tuvo la suerte de conocerlo sintió su calidez, belleza, generosidad, amabilidad y corazón”, dice el comunicado emitido por el representante del actor.

Ron Cephas Jones le contó a The New York Times en 2021 que padecía una enfermedad pulmonar obstructiva y crónica por la que había requerido un doble trasplante de pulmón.

Un año después, en una entrevista con Today, el intérprete dijo que su actuación nominada al premio Tony en Clyde's (Broadway) fue todo un aliciente para su recuperación.

“No quiero decir un milagro, pero fui muy afortunado. Tuve grandes médicos. Fue una recuperación muy difícil y ardua. Me estaré recuperando por el resto de mi vida. No consigues nuevos pulmones y comienzas a correr en la pista. Es un procedimiento que tienes que trabajar constantemente en tu cuerpo”, explicó en el citado medio.