El público despide a Verónica Forqué en la capilla ardiente: "Era un ángel"

Profesionales del mundo del cine, representantes de la cultura y la política, ciudadanos anónimos, muchas personas pasan este miércoles por la capilla ardiente de la actriz Verónica Forqué, fallecida este lunes. El féretro con sus restos mortales llegó al Teatro Español sobre las 10:30 de la mañana, entre aplausos, y se colocó sobre un escenario rodeado por ocho coronas de flores y acompañado por la proyección de imágenes de sus trabajos.

Hallan muerta a la actriz Verónica Forqué, una "chica Almodóvar"

Saber más

Actores y actrices como Paco León, Maribel Verdú, Beatriz Rico, María Barranco, Antonio Resines, Susi Sánchez, Elisa Mantilla, Juan Diego, Carmelo Gómez, Charo López o Aitana Sánchez Gijón se han acercado a dar su despedida, así como el cineasta Pedro Almodóvar. También el ministro de Cultura, Miquel Iceta, la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso o la delegada del Área de Cultura del Ayuntamiento de Madrid, Andrea Levy. Ha acudido también la diseñadora Elena Benarroch, la cantante Massiel y el presidente de la Academia de las Artes y las Ciencias Cinematográficas de España, Mariano Barroso, que ha dicho que Forqué era "un referente". "Siempre se dice eso de que el mejor payaso es el payaso triste, y con todo el dolor que escondía Verónica, quizás por eso sus trabajos tenían esa dimensión extraordinaria y se han quedado tanto en el corazon de la gente", ha añadido, sin olvidar "la carga de emociones y de dolor que ocultaba y escondía".

El homenaje público que hoy acoge el Teatro Español se prolongará hasta las 16:00 en un escenario donde Forqué actuó en Doña Rosita la soltera o el lenguaje de las flores, en un montaje de Miguel Narros, y en 2020 como directora de la obra Españolas, Franco ha muerto.

"La alegría es uno de los dones más bonitos que se puede tener y ella lo tenía", ha dicho Paco León, y ha recordado el mensaje de la actriz Yolanda Ramos en Instagram, quien decía que la muerte de la actriz "había sido un accidente laboral", porque trabajaba "con la sensibilidad" y eso "se te puede venir en contra", según ha recogido la agencia EFE. "Se nos ha ido un ángel", ha dicho su compañera María Barranco y ha añadido: "espero que donde esté, sea muy feliz y que descanse".

Pedro Almodóvar ha resaltado que además de una actriz "extraordinaria", era "una persona buenísima, una especie de ángel". "La Verónica que recuerdo era una Verónica muy feliz y muy realizada tanto en lo profesional como en lo personal", ha asegurado, y ha resaltado que para muchas generaciones el cine de los 80 y 90 "no se entiende sin su presencia tanto en las comedias como en los dramas". "La recuerdo siempre preocupada por todos nosotros, muy amiga de todos, siempre aportando soluciones y con una vida espiritual resuelta, con una fe muy solida y absoluta en el budismo. Es la última persona que me hubiera imaginado con un final como el que ha tenido", ha señalado. El cineasta ha comentado que no solo los actores son sensibles, "no hay que culpar a la profesión". "Lo que ha ocurrido -ha agregado- es absolutamente misterioso y tiene que ver con nuestra naturaleza, con el paso del tiempo y las heridas que va dejando: no estaba con su marido, su hermano, al que adoraba, murió hace pocos años. El tiempo no la ha tratado bien".

Massiel, a las puertas del teatro, ha pedido "a la sanidad pública y al Gobierno que tenga en cuenta que la depresión es una enfermedad muy fuerte y tiene que tener prioridad", según recoge Europa Press. "Ella no tenía problemas económicos, pero que piensen que el COVID ha aislado mucho a toda una profesión. Aparte de otra gente, pero el mundo del espectáculo es muy sensible y tiene otras carencias", ha añadido.

El ministro de Cultura, Miquel Iceta, ha lamentado la pérdida recordando que ella estará "para siempre, como testimonio del buen hacer y de toda una época". "Es una gran pérdida como actriz y como persona. Era muy agradable, no sé personalmente cómo estaba, pero trataba a los demás con una enorme humildad, sinceridad, simpatía y una gran cariño", ha declarado a las puertas la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso. "Era una actriz única, con la que era fácil empatizar por el cariño, y esa sonrisa tan simpática, tan entrañable que trasladaba a través de la pantalla... y con la que conquistó a millones de españoles", ha dicho la delegada del Cultura del Ayuntamiento de Madrid, Andrea Levy.

A última hora ha acudido también el alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, que ha anunciado que su consistorio estudia un homenaje a la actriz, a la que ha llamado "madrileña de pro" y que, ha añadido, deja "un recuerdo inmejorable".

También han acudido compañeros del programa MasterChef Celebrity, en cuya última edición participó la actriz, como el chef Pepe Rodríguez, quien ha declardo a los medios congregados que la gente del programa "la amaba", "la quería" y "la cuidaba". Rodríguez no habían hablado con Forqué recientemente, según ha recogido EFE. El cocinero se ha mostrado muy apenado por no haberla llamado más. En la noche de ayer, Shine Iberia, la productora del programa, emitió un comunicado en defensa del señalamiento que han recibido, subrayando que la actriz "había afirmado en muchas ocasiones sentirse feliz y agradecida" de la oportunidad que le habían brindado al participar en este reality, según ha informado VerTele.