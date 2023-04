Petro pide la renuncia en bloque de los ministros del Gobierno colombiano: “La coalición terminó”

El presidente colombiano, Gustavo Petro, pidió este martes la renuncia protocolaria de todo su gabinete después de dar un discurso en el que criticó las dificultades de trámite que tuvieron en el Congreso las reformas sociales que impulsa su Gobierno, especialmente la reforma sanitaria. Además, el presidente progresista anunció el final de la coalición parlamentaria entre Pacto Histórico y otras fuerzas más conservadoras.

“La coalición política pactada como mayoría ha terminado en el día de hoy por decisión de unos presidentes de partido. Alguno de los cuales amenaza a la mayoría de su propia bancada”, señaló el presidente. “A pesar del voto mayoritario en las urnas que pide un cambio en Colombia, este se intenta cerrar con la amenaza y el sectarismo. Tal situación nos lleva a un replanteamiento del gobierno”.

Se trata del segundo gran cambio de su Gobierno tras la salida en febrero de los entonces ministros de Educación, Alejandro Gaviria; Cultura, Patricia Ariza, y Deporte, María Isabel Urrutia.

Los partidos Conservador, Liberal y de la U, que forman parte del gabinete junto a la coalición progresista Pacto Histórico, ratificaron el martes que no apoyan la reforma a la salud que fue aprobada en su primer trámite por la Comisión Séptima de la Cámara de Representantes.

“La invitación a un pacto social para el cambio ha sido rechazada. Quienes se han enriquecido con el uso del dinero público no se han dado cuenta de que la sociedad demanda sus derechos y que eso implica el diálogo y el pacto”, dijo Petro.

Discurso de Petro

En su discurso de este martes, durante la entrega de un predio a campesinos en el Valle del Cauca (suroeste), el mandatario aseguró que “hay una oportunidad aún tanto del Gobierno como de la sociedad colombiana para que a través del diálogo y del pacto se puedan hacer las reformas sociales del cambio”.

Para ello, agregó, “se necesita decisión del Gobierno, audacia del Gobierno y se necesita un movimiento campesino que se levante en la dignidad”.

“Hay que lograr que el campesinado se exprese en Colombia en la movilización, en la manifestación, en la organización, en la creación de liderazgos, en la posibilidad hacer la transformaciones reales de la tierra en Colombia”, añadió Petro.

Por eso, el mandatario dijo que se debe instalar un Gobierno de emergencia porque “el Congreso no fue capaz de aprobar unos simples artículos muy pacíficos que hubieran permitido una mejor democratización de la tierra”.

Reforma sanitaria

Justamente el presidente aseguró el pasado 18 de abril que la reforma a la salud es “la prueba de fuego” de la coalición de Gobierno.

“Es la prueba de fuego de la coalición mayoritaria, son las reformas fundamentales que aplican el programa de Gobierno que el pueblo eligió”, expresó el mandatario.

La reforma fue presentada el 13 de febrero y pretende llevar la atención sanitaria a todos los rincones y fortalecer la atención primaria y la prevención de enfermedades, pero ha sido fuertemente criticada porque busca cambiar todo el sistema desconociendo sus logros.

Señor expresidente @JuanManSantos , esta es la clasificación de sistemas de salud que hace la revista The Lancet.



Colombia queda en el puesto 81 https://t.co/o9hSVni0P6 pic.twitter.com/awCOU0jUOx — Gustavo Petro (@petrogustavo) 26 de abril de 2023

Incluso el expresidente Juan Manuel Santos (2010-2018), que ha sido cercano a Petro en los asuntos de paz, le dijo en un mensaje en Twitter: “Presidente Gustavo Petro: Colombia tiene uno de los mejores sistemas de salud en el mundo. No lo digo yo, lo dice la revista The Lancet. Por supuesto hay mucho por mejorar, pero no podemos destruir lo que hemos construido”.

EFE.

IG