Biden le advirtió a Putin que si invade Ucrania, “será un desastre para Rusia”

El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, dijo este miércoles que "será un desastre para Rusia" si finalmente decide invadir Ucrania y reiteró sus amenazas de fuertes sanciones económicas, ante el aumento de presencia militar en la frontera.

El mandatario ruso, Vladimir Putin, "no ha visto nunca sanciones como las que he prometido que se impondrán si se mueve" hacia Ucrania, apuntó Biden en una rueda de prensa con motivo del primer aniversario de su llegada al poder, que se cumple el jueves. En este último sentido, alertó que Rusia no podrá "negociar en dólares" si concreta la invasión, aunque estimó que el jefe de Estado de momento está lejos de desear que "estalle una guerra", dijo, según citaron las agencias AFP y Sputnik.

De todos modos, el mandatario estadounidense admitió que "la imposición seria de sanciones (a Rusia) en relación con las transacciones en dólares y otras cosas son cuestiones que van a tener un impacto negativo en EEUU, así como en las economías de Europa, y también un impacto devastador en Rusia".

En la frontera de Rusia y Ucrania se concentran unos 100.000 soldados rusos. Las tensiones entre ambos países están en un nivel no visto desde la Guerra Fría, después de que Rusia desplegara decenas de miles de efectivos en la frontera con Ucrania que atizan los temores de un conflicto mayor en el este de Europa. El país de Putin afirma que no tiene planes de lanzar una invasión, pero pide garantías de que Ucrania no será admitida en la OTAN, a cambio de rebajar las tensiones.

La "vía pacífica"

El jefe de la diplomacia estadounidense, Antony Blinken, llamó hoy a Rusia a elegir la "vía pacífica" en la crisis con Ucrania, mientras que el Kremlin instó a la Casa Blanca a "cesar el suministro de armas" a Kiev. Blinken inició hoy su vista a Ucrania, luego se reunirá con sus aliados europeos en Berlín y el viernes tiene previsto un encuentro con su homólogo ruso, Serguéi Lavrov, en Ginebra.

El secretario de Estado norteamericano, quien se reunió hoy con el presidente ucraniano Volodimir Zelenski, lanzó un llamado al presidente ruso para que disipe los temores de una invasión y que adopte la vía de la diplomacia.

"Yo espero firmemente que podamos mantenernos en una vía pacífica y diplomática, pero en última instancia, esta es una decisión del presidente Putin", dijo Blinken en la embajada de Estados Unidos en Kiev

Blinken advirtió que si Putin no sigue la vía de la diplomacia, estaría adoptando un camino "de confrontación con consecuencias para Rusia", de acuerdo a las declaraciones reproducidas por la agencia de noticias AFP.

El secretario de Estado reafirmó que Estados Unidos y sus aliados impondrán "consecuencias muy severas" a Rusia en caso de una invasión o agresión a Ucrania.Además, Washington anunció "una ayuda 200 millones de dólares adicionales para defensa y seguridad" de Ucrania, algo que Rusia puede considerar como una amenaza.

Por su parte, el viceministro de Exteriores ruso, Serguéi Riabkov, instó a la Casa Blanca a "cesar el suministro de armas y la asistencia al régimen beligerante de Ucrania", indicó la agencia de noticias Sputnik. El Kremlin también exigió nuevamente respuestas por escrito "en los próximos días" a sus demandas, en particular en lo que concierne a la no ampliación de la OTAN.

EM con información de agencias