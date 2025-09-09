Así es el dibujo de una mujer desnuda que Trump dedicó a Epstein por su 50 cumpleaños

Donald Trump denunció a The Wall Street Journal por publicar una información que, según el presidente de EEUU era falsa. La información contaba que el magnate había participado en el regalo por el 50 cumpleaños de su amigo Jeffrey Epstein. Y su aportación al álbum compuesto con cartas de sus allegados, fue el dibujo de un contorno de una mujer desnuda con una dedicatoria firmada.

Y este lunes los demócratas en la Cámara de Representantes han difundido ese dibujo cuya existencia reveló el WSJ.

“Los abogados de Jeffrey Epstein han entregado al Congreso una copia del libro elaborado para el 50º cumpleaños del financiero, que incluye una carta firmada por Trump, que él niega haber hecho”, ha explicado este lunes The Wall Street Journal: “Este lunes, miembros del Comité de Supervisión de la Cámara de Representantes confirmaron haber recibido una copia del libro de cumpleaños, incluyendo la carta firmada por Trump.

“El presidente Trump calificó la investigación de Epstein de engaño y afirmó que su nota de cumpleaños no existía. Ahora sabemos que Donald Trump mentía y está haciendo todo lo posible por ocultar la verdad”, declaró el congresista Robert García (demócrata por California), miembro del comité de Supervisión de la Cámara de Representantes, que ha difundido la imagen: “Basta de juegos y mentiras, publiquen los archivos completos ya”.

En julio, The Wall Street Journal informó sobre el libro y la carta con el nombre de Trump, que contenía el texto mecanografiado enmarcado por la silueta de una mujer desnuda. La carta concluía: “Feliz cumpleaños, y que cada día sea otro maravilloso secreto”. La firma era un “Donald” garabateado debajo de la cintura, imitando el vello púbico.

Trump ha negado haber escrito la carta o haber dibujado la imagen, calificándola de “falsa”. También presentó una demanda contra los periodistas, la editora del Journal, Dow Jones, la empresa matriz News Corp y sus ejecutivos, alegando difamación y afirmando que la carta era “inexistente”.

Una portavoz de la empresa editora, Dow Jones, declaró: “Tenemos plena confianza en el rigor y la precisión de nuestra información”.

Karoline Leavitt, secretaria de prensa de la Casa Blanca, respondía así en X: “El último artículo publicado por el Wall Street Journal demuestra que toda la historia de la 'Tarjeta de Cumpleaños' es falsa. Como he dicho desde el principio, está claro que el presidente Trump no dibujó esta imagen ni la firmó. El equipo legal del presidente Trump seguirá litigando agresivamente. Además, el 'reportero', Joe Palazzolo, que escribió este artículo demoledor, nos contactó en busca de comentarios justo en el mismo momento en que publicó su artículo, sin darnos tiempo a responder. ¡Estas son noticias falsas para perpetuar el bulo demócrata de Epstein!”.

No obstante, The Wall Street Journal ha publicado otras rúbricas de aquella época de Trump para demostrar la veracidad de la firma.

Las evasivas de Trump

“No quiero hablar de eso”, dijo el presidente de EEUU después de las informaciones sobre el álbum: “Deberíais estar hablando de Larry Summers [ex secretario del Tesoro y amigo de Epstein]. Deberíais estar hablando de algunos de sus amigos de Wall Street. Están por todas partes. Deberíais estar hablando de Bill Clinton, que fue a la isla [de Epstein] 28 veces. Yo nunca fui”.

En relación con la carta, Trump ha respondido: “Ni siquiera sé de qué están hablando. Alguien podría haber escrito una carta y haber usado mi nombre, eso ha pasado muchas veces. Todo es falso con los demócratas”.

Según publicóThe New York Times, el nombre de Trump figura en una lista entre las docenas de conocidos de Epstein a quienes se les pidió que contribuyeran con mensajes de cumpleaños para el libro encuadernado en cuero en 2003. Esa lista en la que, como informan The New York Times y el WSJ, incluye a conocidos amigos de Epstein como Leslie H. Wexner (Victoria's Secret); Alan C. Greenberg (Wall Street Bear Stearns); y el físico Murray Gell-Mann.

El NYT también informó de una carta introductoria al libro, escrita a mano por Ghislaine Maxwell.

Maxwell ha asumido un papel protagonista en el caso, a raíz de la negativa de Trump de hacer públicos unos archivos que prometió desclasificar al tiempo que está intentando huir hacia adelante para tapar la evidencia de su relación en el pasado con Epstein.

Así, el número dos del Departamento de Justicia, Todd Blanche, se reunió con ella.

En su carta de presentación al libro de Epstein, escrita en negro sobre cartulina texturizada, Maxwell explica que la idea del álbum era “recopilar historias y fotografías antiguas para refrescar la memoria sobre lugares, personas y diferentes eventos”, informa The New York Times: “Algunas cartas sin duda lograrán su objetivo; otras, bueno... tendrás que leerlas para comprobarlo por ti mismo. Sé que disfrutarás hojeando el libro y espero que disfrutes tanto leyéndolo como yo lo disfruté completándolo para ti”.

Por aquel entonces, 2003, Trump y Epstein se conocían desde hacía años, al menos desde 1992, cuando estuvieron juntos en una fiesta en Mar-a-Lago.