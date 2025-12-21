Así quedó la tabla histórica de títulos del fútbol argentino tras la consagración de Estudiantes de La Plata

Estudiantes de La Plata sumó su decimonoveno título, entre profesionalismo y amateurismo, tras derrotar por 2 a 1 a Platense en la final por el Trofeo de Campeones del fútbol argentino y alcanzó así a Vélez.

En ese sentido, el equipo “Pincharrata” trepó al séptimo lugar en la tabla histórica al acumular 6 torneos nacionales (Metropolitano 1967, Metropolitano 1982, Nacional 1983, Apertura 2006, Apertura 2010 y Clausura 2025), 6 copas nacionales (Copa Adrián Escobar 1944, Copa de la República 1945, Copa Argentina 2023, Copa de la Liga 2024 y dos Trofeos de Campeones 2024 y 2025) , 6 copas internacionales (Copa Libertadores 1968, 1969, 1970 y 2009, Copa Intercontinental 1968 y Copa Interamericana 1969), y 1 amateur (1913).

De esta manera, Estudiantes de La Plata alcanzó la misma línea de Vélez y quedó a uno de Huracán y a tres de San Lorenzo.

La lista la encabeza Boca, con 74 títulos, luego sigue River con 72, luego viene Independiente (45), Racing (41), el “Ciclón” (22), el “Globo” (20), Estudiantes (19), Vélez (19) y Rosario Central (18).

Así quedó la tabla histórica tras el título de Estudiantes de La Plata

Boca Juniors: 74 títulos (29 torneos nacionales, 11 copas nacionales, 18 internacionales, 4 rioplatenses y 12 amateurs). River Plate: 72 títulos (37 torneos nacionales, 15 copas nacionales, 12 internacionales, 6 copas rioplatenses, 2 amateurs). Independiente: 45 títulos ( 14 torneos nacionales, 3 copas nacionales, 18 copas internacionales, 2 copas rioplatenses y 8 amateurs). Racing: 41 títulos (9 torneos nacionales, 6 copas nacionales, 5 copas internacionales y 21 amateurs). San Lorenzo: 22 títulos (12 torneos nacionales, 2 copas nacionales, 3 títulos internacionales, 2 copas rioplatenses y 3 amateurs). Huracán: 20 títulos (5 torneos nacionales, 8 copas nacionales y 7 en el amateurismo). Vélez: 19 títulos (11 torneos nacionales, 3 copas nacionales y 5 copas internacionales). Estudiantes: 19 títulos (6 torneos nacionales, 6 copas nacionales, 6 copas internacionales y 1 amateur). Rosario Central: 18 títulos (5 torneos nacionales, 7 copas nacionales, 1 torneo internacional y 5 en el amateurismo).

Con información de Noticias Argentinas

JIB