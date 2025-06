Dinamarca lucha contra los deepfakes creados con IA otorgando a las personas el derecho de autor de sus rasgos y voces

El gobierno danés anunció el jueves que reforzaría la protección contra la imitación digital de la identidad en la que se considera la primera ley de este tipo en Europa. Tras obtener un amplio consenso entre los partidos, el Ministerio de Cultura someterá a consulta su propuesta de modificación a la actual ley de derecho de autor antes de las vacaciones de verano. El objetivo es presentar la reforma en otoño.

La propuesta define al deepfake como una representación digital muy realista, por el aspecto o por la voz, de una persona.

El ministro danés de Cultura, Jakob Engel-Schmidt, dijo que con el proyecto de ley presentado al Parlamento querían enviar un “mensaje inequívoco”: todas las personas tienen los derechos sobre su imagen y sobre el sonido de su voz.

“Nos hemos puesto de acuerdo en el proyecto de ley y estamos enviando un mensaje inequívoco de que todo el mundo tiene los derechos sobre [la imagen de] su propio cuerpo, [el sonido de] su propia voz y [la imagen de] sus propios rasgos faciales, algo que con la ley actual no parece estar siendo protegido frente a la IA generativa”, dijo Engel-Schmidt al periódico The Guardian. “Las personas pueden ser pasadas por la fotocopiadora digital y [su imagen o su voz] utilizadas indebidamente para todo tipo de fines, y no estoy dispuesto a tolerarlo”, añadió.

La propuesta, que cuenta con el respaldo del 90% de los diputados, llega en un momento de rápido desarrollo de las tecnologías de inteligencia artificial en el que se ha vuelto más fácil que nunca crear una imagen, un vídeo o un audio falsos que copien de manera convincente el aspecto y la voz de una persona real.

Una vez aprobado, el cambio en la legislación danesa sobre derechos de autor otorgará a los daneses el derecho a exigir que las plataformas de Internet retiren dichos contenidos cuando son compartidos sin su consentimiento. La reforma también cubre las “imitaciones realistas generadas digitalmente” de actuaciones de artistas que no hayan dado su consentimiento.

Infringir las normas propuestas podría dar lugar a indemnizaciones para los afectados. Según el gobierno, las nuevas reglas no afectarán a las parodias y a la sátira, que seguirán estando permitidas. “Por supuesto, estamos abriendo una vía nueva, y si las plataformas no cumplen, estamos dispuestos a tomar medidas adicionales”, dijo Engel-Schmidt.

El ministro espera que otros países europeos sigan el ejemplo de Dinamarca. Tiene previsto aprovechar la próxima presidencia danesa de la UE [durante el segundo semestre de 2025] para hablar de estos planes con sus homólogos europeos.

Si las plataformas tecnológicas no responden a la nueva ley como es debido, podrían recibir “multas severas”, dijo haciendo referencia a la posibilidad de que la Comisión Europea se ocupe del tema. “Por eso creo que las plataformas tecnológicas se lo tomarán muy en serio”.