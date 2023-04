Qué hará Lula en los próximos cien días de gobierno

Luiz Inácio Lula da Silva ya había cumplido tres meses en el gobierno. El lunes 10 de abril cumplió sus primeros cien días en el poder. Una rutina de las democracias electorales, en especial de las presidencialistas, prevé para el primer centenar de días de cada nueva administración lo que no menos convencionalmente se da en llamar una 'luna de miel' con el electorado. No la disfrutó Lula, que sólo conoció desafíos, unos anticipables y anticipados, otros imprevistos aunque no imprevisibles. El balance de la gestión presidencial en los ámbitos político y social ha sido juzgado con una aprobación general y sólo opinables disensos específicos. A nadie escapa, y primero que a nadie al único presidente brasileño tres veces reelecto, que el contraste con su antecesor el derechistaJair Bolsonaro realza los logros. En doscientos días, esos logros estarán ya más alejados, y la atención se concentrará en el presente y la economía. Lula prometió el jueves 6 que privilegiará la economía en lo que queda de su primer semestre en el Palacio del Planalto. Y como para cumplir su promesa desde el día 101, el martes 11 viajó a China, de donde espera volver, dijo, “con dinero”.

Cien días de tregua de la opinión pública. En el balotaje de 2022, el candidato del Partido de los Trabajadores (PT) había ganado la tercera presidencia de su vida política. La campaña electoral había sido desgastante y polarizadora. El margen de la victoria opositora sobre el derechista Bolsonaro fue indiscutible (1,8%); era, sin embargo, el más exiguo de la historia electoral brasileña. No hubo para Lula ni miel ni descanso en el centenar de jornadas transcurridas desde la primera del año, cuando el 1° de enero de 2023 asumió en Brasilia. No recibió de su predecesor la banda presidencial; Bolsonaro había abandonado la capital brasileña para volar a Disneyworld.

Contados a partir de su jura en Brasilia el primer domingo de 2023, los cien primeros días de las terceras nupcias de Lula con el Brasil han sido lo que se convenga en decir que esas tres centenas de jornadas fueron, salvo rutinarias o convencionales. Para el balotaje de 2022, el candidato del Partido de los Trabajadores (PT) había peleado cada voto. Con un margen ajustado pero nítido, el último domingo de octubre ganó la presidencia.

Vencedor de dos balotajes presidenciales anteriores que le habían asegurado dos mandatos consecutivos (2003-2010), el migrante rural nordestino, el ex obrero y líder sindical metalúrgico, el ex militante contra la dictadura, Lula había derrotado en las urnas electrónicas a su contrincante. el ex capitán del Ejército y ex diputado federal derechista Jair Messias Bolsonaro, que aspiraba a ser reelecto. Desde el primer día del año, que fue el primer día de su tercer período presidencial, el vencedor de la segunda vuelta del 30 de octubre padeció el inmediato asalto de una serie de violentas crisis. Los estertores de alta intensidad ascendieron a un primer clímax a menos de una semana de asumir Lula con los ataques golpistas en la capital brasileña. A esto siguieron ásperos reacomodamientos de los militares frente al Ejecutivo, y con no menos ásperas, aunque menos audibles y casi siempre invisibles negociaciones con el Congreso y con la Justicia.

Según la media de los sondeos del electorado, de las manifestaciones del Establishment político y económico, de la opinión de los medios nacionales e internacionales, el Presidente ha aprobado con calificación suficiente el como Restaurador de las Leyes sociales y de la Democracia política ha sido aprobado con calificación suficiente, Lula sabe que al fin de los próximos cien días, para la mayoría de votantes el recuerdo de Bolsonaro se volverá más abstracto, pero dolorosamente concreta la conciencia del presente. “Si todo hubiera estado bien en 2022, yo no me habría presentado como candidato”, dijo el jueves 6 en conferencia de prensa. “Si me votaron y soy presidente, fue para que mi gobierno buscara una respuesta a dos necesidades: democracia y desarrollo”. Los primeros cien días estuvieron dedicados a la Política, aseguró. Los cien segundos a la Economía, prometió. Y como si fuera para cumplir su promesa desde el día 101, Lula viajó el martes 11 a la República Popular China, de donde espera regresar con no menos de 20 acuerdos comerciales firmados.

Hasta ahora, los signos de la economía brasileña han sido más inflación (arrastrada desde el periodo anterior) titubeante, tasas altas del Banco Central (pese a la sonora desaprobación presidencial), desinversión, obra pública que no ha podido ser retomada. Si este es el panorama somnoliento en el mundo del capital, en el del trabajo Lula logró acrecer sólo simbólicamente, en unos parcos 18 reales, el salarario mínimo. La primera medida Bolsonaro, al asumir en 2019, había sido un recorte, aún más simbólicio, al monto obligatorio establecido para el salarío mínimo.

En campaña, Lula renunció espectacularmente, varias veces, a la imposición de clasificar los sueldos de la clase trabajadora en relación de dependencia dentro del compartimento de las ganancias imponibles. Cuando fuera gobierno, ningún salario desde 5000 reales para abajo pagaría el 'impuesto a la renta', como se lo llama en Brasil. Lula cumplió a medias, o incumplió a medias, esa promesa electoral. Su gobierno sólo consiguió dejar sin efecto este impuesto para los salarios más bajos entre los medios.

Según Datafolha, una de las encuestadoras que presentaron sus sondeos de opinión pública para los cien primeros días petistas, existe lo que llama un 'antilulismo light'. Personas que no votaron por el PT en 2022, que votaron por Bolsonaro en 2018, pero que pueden llegar a votar por Lula en 2024: estas medidas, que defienden el deterioro de su poder adquisitivo, son vara sin rival para calibrar gobiernos.

En su conferencia de prensa del jueves 6 , Lula pidió al periodismo que lo imitara. Que sin mirar atrás, fijaran como él la vista en los cien días venideros. Y también como prometía hacer él, que ya nunca más se ocuparan tanto del pasado, que ya ni pronunciaran los nombres “de la Cosa y del Coso”. Es decir, de la cruzada Lavajato (con su paladín Sérgio Moro, ex magistrado federal en Cutitiba, hoy senador federal derechista en Brasilia) y del ex presidente Bolsonaro.

Los cien primeros días, resumió, fueron de reparación política y social. De defensa de la Democracia y de la dignidad del Jefe de Estado. Y de restauración de los planes sociales que son la 'marca' del PT.

En el plano de la política nacional, mejoró, y anunció que seguirá mejorando, las relaciones con los otros dos Poderes, Legislativo y Judicial. Reanudó la política indígena del PT, y viajó en persona al estado sub amazónico de Roraima para enfrentar y dar solución a una coyuntura de persecución y discriminación extremas sufrida por los yanomamis. Las presidencias del PT, dos propias y una y media de Dilma Rousseff, habian hecho de la politica medioambiental y de la salud pública un elemento constituyente, que querían inalienable, de la 'marca Brasil'. Después del desarrollismo extractivista de Bolsonaro, Lula regresó al Brasil a la anterior posición ecologista del país.

La militancia ambientalista y sanitarista le había dado a Brasil, y Lula ha sabido recuperar sin pérdida en una actuación que precede al momento de su asunción, en un lugar de peso e influencia cortejada en la escena global. En 2021 el presidente de Francia y en 2022 el presidente de Egipto dieron a Lula trato de Jefe de Estado, antes de que a los 76 años asumiera su tercer mandato. El predicamento ganado, no sólo por el giro de 180°, visible en su rectificar el descuido bolsonarista, sino por el prestigio acumulado por el liderazgo anterior, gravita, a favor de las gestones comerciales del gobierno. En China, el presidente Xi Jinping ha dado signos de que considera a Brasil, por su geografía, su demografía y su economía, el mejor país para asociarse globalmente. Y que evalúa a su presidente, un experimentado político de izquierda, una de las personalidades democráticas más famosas y creíbles del mundo, líder ambientalista sin concesiones y no-alienado promotor de la paz en la guerra, como su mejor socio a título personal.

Lula y Xi son dos presidentes septuagenarios, los dos en el primer semestre de su tercer mandato. Tanto Lula como Xi, son emergentes y a la vez baluartes de un tiempo de lucha de partidos, anterior a los 'espacios' políticos. La tecerra presidencia de Xi fue decidida como la tercera candidatura de Lula: en el interior de un partido. Y la victoria de 1949 que permitió a Mao la proclamación en Pekín de la República Popular China es ante todo el triunfo de un Partido, Victoria del Partido Comunista y derrota del Partido Nacionalista que había perdido el continente y retenía solo el gobierno insular de Taipei. Victoria que sólo sería completa , a ojos de Xi, con la incorporación de la provincia rebelde de Taiwan. Lula llega para una visita de estatdo de tres días en una encrucijada de tensió militar nunca antes vista entre China y EEUU, garante del autogobierno de Taiwan. Lula quería ser el primer visitante de Pekín en la tercera presidencia de Xi, y Xi quería lo mismo. Una bronconeumonía de Lula obligó a recalcular la fecha. Lo precedieron la presidenta de la Unión Europea (UE), y sus amigos los presidentes de Francia y de España. En el vuelo de regreso a París de Emmanuel Macron, sus respuestas al periodismo acerca de cómo veía él el destino de Taiwan inquietaron a Washington. ¿Inquietará Lula, en la vuelta a Brasilia?

En el plano político internacional, Lula dejó atrás por completo el aislacionismo nacionalista y excepcionalista de Bolsonaro. No es la de Lula una acción: es una reacción. El presidente opera un regreso a una posición anterior de Brasil, incluso previa a la de su primer gobierno, porque era también la preconizada por su antecesor en los dos períodos anteriores, Fernando Henrique Cardoso, del Partido de la Social Democracia Brasileña (PSDB). Por ello, que resulta tanto más aceptada sin sospecha, y tanto más confiable la continuación sin zigzags en este rumbo. Su primer viaje fue a la Argentina, para reconfirmar en la misma ocasión la solidez del lazo recompuesto a la vez con la República que preside Alberto Fernández, quien lo había visitado en la cárcel injusta donde lo encerrara el juez Moro, y con el Mercosur como primera y mayor alianza regional de Brasil.

En los próximos cien días buscará mostrar resultados de la rentabilidad de esta, y de otras líneas organizadoras de la actual administración. El máximo desafio de los cien días venidero, como del resto del tercer mandato de Lula, es acordar con el Congreso, donde tiene minoría en ambas Cámaras. En octubre de 2022, la derecha hizo la mejor elección legislativa de su historia, y la izquierda la peor. Hasta ahora, no se sabe qué fortaleza tiene, si es que tiene alguna, la red de alianzas del PT (y de partidos que a la izquierda del oficialismo) trabada con otros de centro derecha y derecha. Para trabarla, Lula cedió lugares en el gabinete. Ministerios completos en Brasilia. Esto ya deja comprometido hacia delante su margen de maniobra ejecutiva. Y no ha despejado la incertidumbe acerca del comportamiento de esas formaciones del 'Centrón' a la hora de votar inicitivas del Presidente. Lula quiere sedimentar, consolidar planes de trasferencias directas de renta como la Bolsa Família y programas de viviendas populares, de remedios gratuitos, de ayudas a la escolaridad y la maternidad, de becas y cupos para minorías étnicas y grupos desfavorecidos en la educación superior. Para profundizar los planes sociales que son 'marca PT' ,para coordinar y ampliar planes económicos desarrollistas, hay que poder legislar. Un poder que Lula no tiene.

