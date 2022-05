India: la democracia más grande del mundo no condena las operaciones militares de Rusia en Ucrania

La guerra de Ucrania está recibiendo mucha cobertura en India. Uno de los principales canales indios tiene hologramas en 3D de tanques rusos que se desplazan por el set del estudio como si fuera un video juego. Pero mientras los medios occidentales informan sobre la retirada de Rusia, ese canal informa sobre los avances rusos.

Y respecto a todas las noticias referidas a la diplomacia y a las sanciones que EEUU impuso a Rusia las simpatías suelen estar volcadas a favor de Moscú.

Arnab Goswami, que es uno de los presentadores de televisión más famosos de la India, recientemente abrió su programa con esta breve y rotunda editorial: “¿Ha funcionado hasta ahora el aislamiento a Rusia como táctica de guerra? No funcionó. No funcionó. Y si hay estadounidenses viendo esta noche que funcionó, no es así. Y déjenme decirles, estadounidenses, que no funcionará nunca”, expresando de este modo la desconfianza de India hacia Occidente, su compromiso con la neutralidad y su larga amistad con Rusia.

La columnista Seema Sirohi considera que a pesar de algunas personalidades extravagantes que intervienen en los noticieros televisivos, el debate en la India sobre Ucrania es mucho más matizado que el difundido en la ciudad de Washington- donde ella vive: “ Aquí sólo hay condenación y se está al borde de la histeria. Y me recuerda un poco al período previo a la guerra de Irak, cuando fue muy deprimente ver a los medios estadounidenses desempeñar el papel de porristas. Y sabemos lo que pasó en el Medio Oriente después de esa guerra”.

No sólo se trata del petróleo ruso barato, que ayuda mucho en la India pobre en energía. De Rusia también llegan los fertilizantes de una agricultura que alimenta a 1400 millones de personas. Y Rusia sigue siendo el mayor proveedor de armas de la India.

El pasado colonial de India que no estuvo alineada en la Guerra Fría promueve que este país tome sus propias decisiones, y entre ellas no sumarse a las sanciones occidentales contra Rusia. La democracia más grande del mundo es India, y todavía está comprando petróleo ruso. Los funcionarios indios sugieren que es hipócrita por parte de Occidente pedirles que se detengan.

El ministro de Relaciones Exteriores de la India, Subrahmanyam Jaishankar, en un evento reciente con su homólogo británico, comentó que los principales compradores de petróleo y gas de Rusia son europeos “Probablemente nuestras compras totales para el mes serían menos de lo que hace Europa en una tarde”, declaró Jaishankar, en una conferencia de prensa.

Lo cierto es que no solo se trata del petróleo ruso barato que ayuda mucho en la India, pobre en energía. Rusia también suministra fertilizantes para cultivos que ayudan a alimentar a 1.400 millones de personas. Y Rusia ha armado a India durante décadas. Sigue siendo el mayor proveedor de armas de la India.

En la cumbre virtual realizada el 11 de abril en la Casa Blanca entre el presidente de EEUU Joe Biden y el primer ministro de la India, Narendra Modi, mientras que el secretario de Estado, Antony Blinken, y el secretario de Defensa, Lloyd Austin, se reunieron con sus homólogos indios.

En sus comentarios públicos después de la reunión, Biden y Modi hablaron sobre la amistad y los valores democráticos compartidos; la cooperación en defensa y el comercio entre sus naciones y acordaron reunirse en Tokio el próximo mes con líderes de Japón y Australia para conversar cómo contrarrestar el poderío chino.

Un funcionario de la Casa Blanca trasmitió que durante un encuentro privado, Biden le pidió a Modi que no acelerara las compras de petróleo ruso. Si bien EEUU no le pidió a India que corte las compras de petróleo ruso por completo, recomendó que no aumente su dependencia. India escuchó y no hizo promesas. Por su parte, a los funcionarios indios la recomendación no cayó nada bien, porque Europa compraba entonces mucho más petróleo y gas ruso de lo que compra India.

El analista Pranay Kotasthane sostiene que mucha gente en India todavía siente que Rusia ha sido un socio confiable para su país y ejemplifica con la guerra de 1971 en la que EEUU apoyó a Pakistán y la URSS a India. El hecho bélico sucedió hace 50 años, y ahora India ve una amenaza mayor: China con quien comparte una larga frontera en el Himalaya donde los soldados lucharon hace dos años y todavía están en un punto muerto. Kotasthane agrega que el temor es que si India se desconectara por completo de Rusia, esta no acudirá en su ayuda si algo sucede entre India y China.

EEUU también teme al corrimiento de China en esa correlación de fuerzas. Por esta razón, aunque Occidente puede estar consternado por la mayor democracia del mundo que se niega a condenar la invasión de Ucrania, los funcionarios estadounidenses entienden la neutralidad de la India y también entienden y comparten la preocupación real de la India por China.

AGB con información de diarios y agencias